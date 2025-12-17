Салат с крабовыми палочками не обязательно должен быть с майонезом. Блюдо можно сделать значительно полезнее и заменить заправку на более полезную.

Идея приготовления вкусного салата с крабовыми палочками опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.

Ингредиенты:

крабовые палочки – 200 г

кукуруза консервированная – 1 банка

огурцы – 2 шт.

яйца вареные – 3 шт.

соль/перец по вкусу

пекинская капуста – 150 г

Ингредиенты для заправки:

сметана – 3 ст.л.

горчица – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. В глубокую миску соединить нарезанные огурцы.

2. Добавить крабовые палочки.

3. Положить яйца, консервированную кукурузу и пекинскую капусту.

4. Посолить и поперчить по вкусу.

5. Заправить горчицей и сметаной.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: