Какой вкусный салат приготовить с крабовыми палочками: рецепт со сметаной

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
672
Салат с крабовыми палочками не обязательно должен быть с майонезом. Блюдо можно сделать значительно полезнее и заменить заправку на более полезную.

Идея приготовления вкусного салата с крабовыми палочками опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 200 г
  • кукуруза консервированная – 1 банка
  • огурцы – 2 шт.
  • яйца вареные – 3 шт.
  • соль/перец по вкусу
  • пекинская капуста – 150 г

Ингредиенты для заправки:

  • сметана – 3 ст.л.
  • горчица – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. В глубокую миску соединить нарезанные огурцы.

2. Добавить крабовые палочки.

3. Положить яйца, консервированную кукурузу и пекинскую капусту.

4. Посолить и поперчить по вкусу.

5. Заправить горчицей и сметаной.

