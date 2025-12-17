Все рецепты
Какой вкусный салат приготовить с крабовыми палочками: рецепт со сметаной
Салат с крабовыми палочками не обязательно должен быть с майонезом. Блюдо можно сделать значительно полезнее и заменить заправку на более полезную.
Идея приготовления вкусного салата с крабовыми палочками опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 200 г
- кукуруза консервированная – 1 банка
- огурцы – 2 шт.
- яйца вареные – 3 шт.
- соль/перец по вкусу
- пекинская капуста – 150 г
Ингредиенты для заправки:
- сметана – 3 ст.л.
- горчица – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. В глубокую миску соединить нарезанные огурцы.
2. Добавить крабовые палочки.
3. Положить яйца, консервированную кукурузу и пекинскую капусту.
4. Посолить и поперчить по вкусу.
5. Заправить горчицей и сметаной.
