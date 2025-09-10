Какой вкусный салат приготовить с куриными сердечками: блюдо на каждый день и для праздничного стола

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
630
Какой вкусный салат приготовить с куриными сердечками: блюдо на каждый день и для праздничного стола

Куриные сердечки – бюджетный и простой в приготовлении продукт. Очень вкусно приготовить сытный салат из такого мяса. Добавьте классическую овощную зажарку, а также много плавленого сыра – получится очень вкусно.

Идея приготовления сытного салата из куриных сердечек опубликована на странице фудблогера with anna в Instagram.

Ингредиенты:

Ингредиенты:

  • сердца куриные – 500 г
  • морковь – 1 шт. (большая)
  • лук – 1 шт. (крупный)
  • плавленый сыр – 1 шт.
  • соль, перец, сухой чеснок – по вкусу (можно добавить свежий чеснок)
  • майонез – по вкусу

Способ приготовления:

Способ приготовления:

1. Сердца почистить и варить до готовности.

2. Лук нарезать на кубики.

1. Сердца почистить и варить до готовности.

2. Лук нарезать на кубики.

3. Морковь натереть.

4. Лук и морковь обжарить на растительном масле.

3. Морковь натереть.

4. Лук и морковь обжарить на растительном масле.

5. Сердца нарезать на четвертинки.

6. Выложить все ингредиенты и добавить тертый плавленый сыр.

5. Сердца нарезать на четвертинки.

6. Выложить все ингредиенты и добавить тертый плавленый сыр.

7. Заправить специями и майонезом.

8. Хорошо перемешать.

