Какой вкусный салат приготовить с куриными сердечками: блюдо на каждый день и для праздничного стола
Куриные сердечки – бюджетный и простой в приготовлении продукт. Очень вкусно приготовить сытный салат из такого мяса. Добавьте классическую овощную зажарку, а также много плавленого сыра – получится очень вкусно.
Идея приготовления сытного салата из куриных сердечек опубликована на странице фудблогера with anna в Instagram.
Ингредиенты:
- сердца куриные – 500 г
- морковь – 1 шт. (большая)
- лук – 1 шт. (крупный)
- плавленый сыр – 1 шт.
- соль, перец, сухой чеснок – по вкусу (можно добавить свежий чеснок)
- майонез – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сердца почистить и варить до готовности.
2. Лук нарезать на кубики.
3. Морковь натереть.
4. Лук и морковь обжарить на растительном масле.
5. Сердца нарезать на четвертинки.
6. Выложить все ингредиенты и добавить тертый плавленый сыр.
7. Заправить специями и майонезом.
8. Хорошо перемешать.
