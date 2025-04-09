Картофель, курица и много сыра: как приготовить сытную запеканку для обеда
Запеканка – универсальное блюдо, в котором можно сочетать много разнообразных вкусных ингредиентов. Например, картофель и курицу. Добавьте также много сыра и помидоров для сочности – у вас получится полноценный обед для всей семьи.
Идея приготовления обеда из курицы и овощей в духовке опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Напоследок обязательно добавьте свежую измельченную зелень.
Ингредиенты:
- картофель – 500 г
- филе куриное – 800 г
- лук – 1 шт.
- помидоры – 1-2 шт.
- сметана 15% – 3 ст.л.
- сыр твердый – 100 г.
- масло – 2 ст.л.
- приправа для курицы – 2 ст.л.
- приправы для картофеля
- паприка копченая
- чеснок сушеный, соль, перец.
- зелень – по вкусу
Способ приготовления :
1. Филе отбить, порезать.
2. Добавить соль, перец, паприку, чеснок сушеный и растительное масло.
3. Тщательно перемешать, оставить мариноваться.
3. Картофель нарезать пластинками, добавить 1 ст.л. масла и приправы для курицы.
4. Нарезать лук и помидоры, творог измельчить на терке.
5. На форму для запекания выкладываем слоями: картофель, филе, лук, помидоры. Намазываем сметаной, отправляем в разогретую духовку на 40-50 минут, температура – 180 градусов.
6. За 5 минут до готовности посыпать тертым сыром.
7. Перед подачей добавить зелень.
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