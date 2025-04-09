Картофель, курица и много сыра: как приготовить сытную запеканку для обеда

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Картофель, курица и много сыра: как приготовить сытную запеканку для обеда

Запеканка – универсальное блюдо, в котором можно сочетать много разнообразных вкусных ингредиентов. Например, картофель и курицу. Добавьте также много сыра и помидоров для сочности – у вас получится полноценный обед для всей семьи.

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Идея приготовления обеда из курицы и овощей в духовке опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Напоследок обязательно добавьте свежую измельченную зелень.

Картофель, курица и много сыра: как приготовить сытную запеканку для обеда

Ингредиенты:

  • картофель – 500 г
  • филе куриное – 800 г
  • лук – 1 шт.
  • помидоры – 1-2 шт.
  • сметана 15% – 3 ст.л.
  • сыр твердый – 100 г.
  • масло – 2 ст.л.
  • приправа для курицы – 2 ст.л.
  • приправы для картофеля
  • паприка копченая
  • чеснок сушеный, соль, перец.
  • зелень – по вкусу

Способ приготовления :

Картофель, курица и много сыра: как приготовить сытную запеканку для обеда

1. Филе отбить, порезать.

2. Добавить соль, перец, паприку, чеснок сушеный и растительное масло.

Картофель, курица и много сыра: как приготовить сытную запеканку для обеда

3. Тщательно перемешать, оставить мариноваться.

3. Картофель нарезать пластинками, добавить 1 ст.л. масла и приправы для курицы.

Картофель, курица и много сыра: как приготовить сытную запеканку для обеда

4. Нарезать лук и помидоры, творог измельчить на терке.

5. На форму для запекания выкладываем слоями: картофель, филе, лук, помидоры. Намазываем сметаной, отправляем в разогретую духовку на 40-50 минут, температура – 180 градусов.

Картофель, курица и много сыра: как приготовить сытную запеканку для обеда

6. За 5 минут до готовности посыпать тертым сыром.

Картофель, курица и много сыра: как приготовить сытную запеканку для обеда

7. Перед подачей добавить зелень.

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