Картофель – одно из самых любимых блюд во многих семьях. Чтобы сделать его более интересным, стоит добавить грибы и нежный сливочный соус. Сочетание простых ингредиентов делает блюдо ароматным, сытным и очень вкусным. Это отличный вариант обеда, который готовится быстро и не требует сложных продуктов.

Идея приготовления вкусного картофеля с грибами в сливочном соусе опубликована на странице фудблогера recipes.naumenko в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 500 г

шампиньоны – 300 г

сметана 20% – 3 ст.л.

моцарелла – 100 г

лук – 1 шт. (небольшой)

соль и специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Шампиньоны и лук нарежьте небольшими кусочками.

2. Обжарьте их на сковороде до золотистого цвета, примерно 2 минуты.

3. Добавьте картофель, порезанный на четвертинки, влейте полстакана воды, посолите и приправьте специями.

4. Накройте крышкой и тушите до готовности картофеля.

5. Когда картофель станет мягким, добавьте сметану, измельченную зелень и натертую моцареллу.

6. Хорошо перемешайте.

7. Готовьте под крышкой еще около 5 минут, пока сыр растает и блюдо приобретет сливочную текстуру.

