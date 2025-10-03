Картофель на обед по-новому: как вкусно приготовить блюдо с грибами в сливочном соусе
Картофель – одно из самых любимых блюд во многих семьях. Чтобы сделать его более интересным, стоит добавить грибы и нежный сливочный соус. Сочетание простых ингредиентов делает блюдо ароматным, сытным и очень вкусным. Это отличный вариант обеда, который готовится быстро и не требует сложных продуктов.
Идея приготовления вкусного картофеля с грибами в сливочном соусе опубликована на странице фудблогера recipes.naumenko в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 500 г
- шампиньоны – 300 г
- сметана 20% – 3 ст.л.
- моцарелла – 100 г
- лук – 1 шт. (небольшой)
- соль и специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Шампиньоны и лук нарежьте небольшими кусочками.
2. Обжарьте их на сковороде до золотистого цвета, примерно 2 минуты.
3. Добавьте картофель, порезанный на четвертинки, влейте полстакана воды, посолите и приправьте специями.
4. Накройте крышкой и тушите до готовности картофеля.
5. Когда картофель станет мягким, добавьте сметану, измельченную зелень и натертую моцареллу.
6. Хорошо перемешайте.
7. Готовьте под крышкой еще около 5 минут, пока сыр растает и блюдо приобретет сливочную текстуру.
