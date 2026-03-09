Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Картофель по-королевски с сыром и чесноком: как вкусно приготовить на обед

Картофель по-королевски – замечательный вариант блюда на обед. Для такого рецепта вам понадобится немного сметаны, сыр, а также чеснок. Овощ получится невероятно ароматным и нежным.

Идея приготовления вкусного картофеля в соусе на обед опубликована на странице фудблогера vistovska cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • картофель – 1 кг.
  • сыр твердый – 100 г
  • сметана – 5 ст.л.
  • чеснок – 3 зубчика
  • соль, перец – по вкусу
  • укроп

Способ приготовления:

1. Картофель почистить.

2. Нарезать и отварить почти до готовности.

3. Тем временем смешать натертый сыр, сметану, чеснок и специи.

4. Отваренный картофель обжарить до золотой корочки.

5. Добавить смесь с сыром.

6. Перемешать и посыпать зеленью.

