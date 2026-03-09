Все рецепты
Картофель по-королевски с сыром и чесноком: как вкусно приготовить на обед
Картофель по-королевски – замечательный вариант блюда на обед. Для такого рецепта вам понадобится немного сметаны, сыр, а также чеснок. Овощ получится невероятно ароматным и нежным.
Идея приготовления вкусного картофеля в соусе на обед опубликована на странице фудблогера vistovska cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг.
- сыр твердый – 100 г
- сметана – 5 ст.л.
- чеснок – 3 зубчика
- соль, перец – по вкусу
- укроп
Способ приготовления:
1. Картофель почистить.
2. Нарезать и отварить почти до готовности.
3. Тем временем смешать натертый сыр, сметану, чеснок и специи.
4. Отваренный картофель обжарить до золотой корочки.
5. Добавить смесь с сыром.
6. Перемешать и посыпать зеленью.
