Картофель по-королевски – замечательный вариант блюда на обед. Для такого рецепта вам понадобится немного сметаны, сыр, а также чеснок. Овощ получится невероятно ароматным и нежным.

Идея приготовления вкусного картофеля в соусе на обед опубликована на странице фудблогера vistovska cooking в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг.

сыр твердый – 100 г

сметана – 5 ст.л.

чеснок – 3 зубчика

соль, перец – по вкусу

укроп

Способ приготовления:

1. Картофель почистить.

2. Нарезать и отварить почти до готовности.

3. Тем временем смешать натертый сыр, сметану, чеснок и специи.

4. Отваренный картофель обжарить до золотой корочки.

5. Добавить смесь с сыром.

6. Перемешать и посыпать зеленью.

