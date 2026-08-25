Картофель по-селянски с хрустящей корочкой: делимся секретами приготовления

Картофель по-селянски – идеальное блюдо для сытного обеда и ужина. Для того, чтобы он был хрустящим, кулинары советуют его обязательно проварить немного, а затем присыпать крахмалом и запекать.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, ароматной, хрустящей запеченной картошки по-селянски.

Ингредиенты:

Картофель (нужно брать крахмалистый и, желательно, одного размера) 1 кг

Соль

Перец

Масло

Сода на кончике ножа

Кукурузный крахмал 1 ст. л.

Специи, которые вы любите

Способ приготовления:

1. Картофель моем и нарезаем одинаковыми кусочками. Заливаем холодной водой и сразу добавляем соль и соду, сода вытягивает крахмал из картофеля, и именно он в сочетании с маслом даст нам хрустящую корочку. Можете пропустить этот пункт, если боитесь этого ингредиента. Доводим до кипения и варим 7-8 минут. Картофель должен стать немного мягким снаружи, но еще твердым внутри. Затем сливаем всю воду, накрываем крышкой и немного встряхиваем. Буквально 2-3 раза.

2. Далее добавляем крахмал. Перемешиваем, чтобы он покрыл каждую частичку. И я приготовила ароматическое масло. В масло добавила специи и прогрела их. Так как мы будем готовить при высокой температуре, специи могут сгореть. Поливаем картофель ароматическим маслом.

3. Выкладываем картофель на противень с пергаментом. Картофель нужно выкладывать на расстоянии друг от друга, чтобы при запекании горячий воздух циркулировал равномерно. И запекаем при 220 до красивой румяности.

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