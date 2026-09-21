Картофель с грибами и сыром в духовке: простой рецепт обеда
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Картофель с грибами и сыром, запеченный в духовке, подойдет для сытного домашнего обеда. Блюдо готовится из доступных продуктов и не требует сложных кулинарных навыков. Картофель предварительно отваривают, а грибы обжаривают с луком и смешивают с простым соусом. После этого всё запекают под слоем сыра до появления румяной корочки.
Идея приготовления сытного картофеля с грибами на обед опубликована на странице an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 4 шт.
- лук – 1 шт.
- грибы – 250 г
- майонез – 3 ст.л.
- сметана – 1,5 ст.л.
- чеснок – по вкусу
- твёрдый сыр – по вкусу
- растительное масло – для жарки
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель очистите, промойте и отварите до готовности. Он должен хорошо держать форму, поэтому не стоит переваривать овощ. Готовый картофель остудите и нарежьте кружочками.
2. Лук очистите и нарежьте небольшими кусочками. Грибы промойте при необходимости и нарежьте. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла, выложите лук и обжарьте до золотистого цвета.
3. Добавьте к луку грибы и готовьте на среднем огне. Обжаривайте их до тех пор, пока из сковороды не выпарится лишняя жидкость, а грибы не станут румяными.
4. Затем добавьте к грибам измельченный чеснок, сметану и майонез. Перемешайте начинку и прогрейте её ещё несколько минут. При необходимости посолите.
5. Форму для запекания слегка смажьте растительным маслом. Выложите на дно кружочки отварного картофеля, распределите сверху грибную начинку и равномерно посыпьте всё тёртым сыром.
6. Поставьте форму в разогретую духовку и запекайте, пока сыр полностью не расплавится и не подрумянится. Готовый картофель с грибами и сыром подавайте горячим.
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