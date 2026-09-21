Картофель с грибами и сыром в духовке: простой рецепт обеда

Картофель с грибами и сыром, запеченный в духовке, подойдет для сытного домашнего обеда. Блюдо готовится из доступных продуктов и не требует сложных кулинарных навыков. Картофель предварительно отваривают, а грибы обжаривают с луком и смешивают с простым соусом. После этого всё запекают под слоем сыра до появления румяной корочки.

Идея приготовления сытного картофеля с грибами на обед опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 4 шт.

лук – 1 шт.

грибы – 250 г

майонез – 3 ст.л.

сметана – 1,5 ст.л.

чеснок – по вкусу

твёрдый сыр – по вкусу

растительное масло – для жарки

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель очистите, промойте и отварите до готовности. Он должен хорошо держать форму, поэтому не стоит переваривать овощ. Готовый картофель остудите и нарежьте кружочками.

2. Лук очистите и нарежьте небольшими кусочками. Грибы промойте при необходимости и нарежьте. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла, выложите лук и обжарьте до золотистого цвета.

3. Добавьте к луку грибы и готовьте на среднем огне. Обжаривайте их до тех пор, пока из сковороды не выпарится лишняя жидкость, а грибы не станут румяными.

4. Затем добавьте к грибам измельченный чеснок, сметану и майонез. Перемешайте начинку и прогрейте её ещё несколько минут. При необходимости посолите.

5. Форму для запекания слегка смажьте растительным маслом. Выложите на дно кружочки отварного картофеля, распределите сверху грибную начинку и равномерно посыпьте всё тёртым сыром.

6. Поставьте форму в разогретую духовку и запекайте, пока сыр полностью не расплавится и не подрумянится. Готовый картофель с грибами и сыром подавайте горячим.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: