Картофель с грибами и сыром в духовке: простой рецепт обеда

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
726
Как вкусно приготовить картошку с грибами на обед
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Картофель с грибами и сыром, запеченный в духовке, подойдет для сытного домашнего обеда. Блюдо готовится из доступных продуктов и не требует сложных кулинарных навыков. Картофель предварительно отваривают, а грибы обжаривают с луком и смешивают с простым соусом. После этого всё запекают под слоем сыра до появления румяной корочки.

Идея приготовления сытного картофеля с грибами на обед опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Рецепт картофеля с грибами и сыром в духовке

Ингредиенты:

  • картофель – 4 шт.
  • лук – 1 шт.
  • грибы – 250 г
  • майонез – 3 ст.л.
  • сметана – 1,5 ст.л.
  • чеснок – по вкусу
  • твёрдый сыр – по вкусу
  • растительное масло – для жарки
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

Нарежем отварной картофель

1. Картофель очистите, промойте и отварите до готовности. Он должен хорошо держать форму, поэтому не стоит переваривать овощ. Готовый картофель остудите и нарежьте кружочками.

2. Лук очистите и нарежьте небольшими кусочками. Грибы промойте при необходимости и нарежьте. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла, выложите лук и обжарьте до золотистого цвета.

3. Добавьте к луку грибы и готовьте на среднем огне. Обжаривайте их до тех пор, пока из сковороды не выпарится лишняя жидкость, а грибы не станут румяными.

Добавляем грибную массу

4. Затем добавьте к грибам измельченный чеснок, сметану и майонез. Перемешайте начинку и прогрейте её ещё несколько минут. При необходимости посолите.

5. Форму для запекания слегка смажьте растительным маслом. Выложите на дно кружочки отварного картофеля, распределите сверху грибную начинку и равномерно посыпьте всё тёртым сыром.

Добавляем сыр

6. Поставьте форму в разогретую духовку и запекайте, пока сыр полностью не расплавится и не подрумянится. Готовый картофель с грибами и сыром подавайте горячим.

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

едапродукты
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты