Картофельная запеканка с грибами: рецепт вкусного блюда для всей семьи
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Запеканки можно готовить не только из теста, но и овощей, например, картофеля, грибов. А для яркого вкуса добавить можно грибы, особенно вкусно будет с лисичками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сочной, картофельной запеканки из картофеля, с грибами и мясом.
Ингредиенты:
- картофель – 8 шт. (крупный)
- грибы – 200 г
- куриное филе – 2 шт.
- яйца – 3 шт.
- сметана – 150 мл
- творог –100 г
- лук – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Отварной картофель в мундирах размять, посолить, поперчить, добавить любимые специи, смазать маслом и поставить в духовку на 15 минут при 180 С.
2. На готовую основу выложить обжаренное куриное филе и обжаренные грибы (филе и грибы обжарить с луком), залить смесью из яиц и сметаны (посолить, поперчить), посыпать сыром и выпекать при 180 градусах 30 минут.
Порежьте и подавайте!
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