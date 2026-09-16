Картофельная запеканка с грибами: рецепт вкусного блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,0 т.
Рецепт запеканки
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Запеканки можно готовить не только из теста, но и овощей, например, картофеля, грибов. А для яркого вкуса добавить можно грибы, особенно вкусно будет с лисичками. 

Грибная запеканка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сочной, картофельной запеканки из картофеля, с грибами и мясом. 

Ингредиенты: 

  • картофель – 8 шт. (крупный)
  • грибы – 200 г
  • куриное филе – 2 шт.
  • яйца – 3 шт.
  • сметана – 150 мл
  • творог –100 г
  • лук – 1 шт. 

Способ приготовления: 

1. Отварной картофель в мундирах размять, посолить, поперчить, добавить любимые специи, смазать маслом и поставить в духовку на 15 минут при 180 С. 

Основа для блюда

2. На готовую основу выложить обжаренное куриное филе и обжаренные грибы (филе и грибы обжарить с луком), залить смесью из яиц и сметаны (посолить, поперчить), посыпать сыром и выпекать при 180 градусах 30 минут.

Сколько готовить запеканку

Порежьте и подавайте!

Готовая запеканка

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