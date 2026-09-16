Картофельная запеканка с грибами: рецепт вкусного блюда для всей семьи

Запеканки можно готовить не только из теста, но и овощей, например, картофеля, грибов. А для яркого вкуса добавить можно грибы, особенно вкусно будет с лисичками.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сочной, картофельной запеканки из картофеля, с грибами и мясом.

Ингредиенты:

картофель – 8 шт. (крупный)

грибы – 200 г

куриное филе – 2 шт.

яйца – 3 шт.

сметана – 150 мл

творог –100 г

лук – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Отварной картофель в мундирах размять, посолить, поперчить, добавить любимые специи, смазать маслом и поставить в духовку на 15 минут при 180 С.

2. На готовую основу выложить обжаренное куриное филе и обжаренные грибы (филе и грибы обжарить с луком), залить смесью из яиц и сметаны (посолить, поперчить), посыпать сыром и выпекать при 180 градусах 30 минут.

Порежьте и подавайте!

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