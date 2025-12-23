Картофельная запеканка с мясом и сыром: рецепт блюда для обеда и ужина

Ирина Мельниченко
Картофель и мясо – продукты, которые идеально сочетаются. И готовить их них можно вкусные запеканки, а также пироги. Еще можно просто вкусно стушить в духовке картофель с мясом. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытной и вкусной запеканки из картофеля, мяса и с сыром. 

Ингредиенты:

  • картофель 10 шт. средних
  • мясо (свинина) 600-700 г.
  • лук 2 шт.
  • сливки 300 г.
  • 1 желток
  • сыр 400 г.
  • соль, перец

Способ приготовления: 

1. Лук нарезаем полукольцами, картофель тоненькими ломтиками. Мясо моем, режем и отбиваем, как на отбивные.

2. Форму для выпекания смазываем маслом, выкладываем нарезанный лук, затем мясо, солим перчим.

3. В отдельной посуде смешиваем натертый сыр, желток, сливки и соль. Заливаем заливкой картофель и перемешиваем. Все это перекладываем в нашу форму для выпекания поверх мяса, накрываем фольгой и ставим в духовой шкаф на 1 час 200С.

Достаем снимаем фольгу, посыпаем сыром и ставим еще в духовку на 10 минут!

