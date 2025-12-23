Картофельная запеканка с мясом и сыром: рецепт блюда для обеда и ужина
Картофель и мясо – продукты, которые идеально сочетаются. И готовить их них можно вкусные запеканки, а также пироги. Еще можно просто вкусно стушить в духовке картофель с мясом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытной и вкусной запеканки из картофеля, мяса и с сыром.
Ингредиенты:
- картофель 10 шт. средних
- мясо (свинина) 600-700 г.
- лук 2 шт.
- сливки 300 г.
- 1 желток
- сыр 400 г.
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Лук нарезаем полукольцами, картофель тоненькими ломтиками. Мясо моем, режем и отбиваем, как на отбивные.
2. Форму для выпекания смазываем маслом, выкладываем нарезанный лук, затем мясо, солим перчим.
3. В отдельной посуде смешиваем натертый сыр, желток, сливки и соль. Заливаем заливкой картофель и перемешиваем. Все это перекладываем в нашу форму для выпекания поверх мяса, накрываем фольгой и ставим в духовой шкаф на 1 час 200С.
Достаем снимаем фольгу, посыпаем сыром и ставим еще в духовку на 10 минут!
