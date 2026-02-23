Картофельная запеканка с сыром и грибами: рецепт сытного блюда для всей семьи

Картофель, мясо и сыр – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных запеканок, пирогов, салатов. А если хотите, чтобы блюдо имело насыщенный вкус, не забывайте о специях.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытной и вкусной запеканки из картофеля, с сыром и грибами.

Ингредиенты:

  • 4 вареные картофелины
  • 400 г куриного филе бедра
  • 400 г шампиньонов
  • 1 луковица
  • 100 г сливок
  • 300 г копченой моцареллы
  • соль перец
  • масло

Способ приготовления:

1. На дно формы выкладываем картофель, толчем и распределяем по всей поверхности тоненьким слоем.

2. Для начинки: нарезаем мелко лук, шампиньоны и куриное филе бедра. Обжариваем все на сковороде до готовности, добавляем соль, перец и сливки.

3. Выкладываем начинку на картофель, щедро посыпаем моцареллой и ставим в разогретый духовой шкаф до 190 С на 10-15 минут.

