Картофель, мясо и сыр – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных запеканок, пирогов, салатов. А если хотите, чтобы блюдо имело насыщенный вкус, не забывайте о специях.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытной и вкусной запеканки из картофеля, с сыром и грибами.

Ингредиенты:

4 вареные картофелины

400 г куриного филе бедра

400 г шампиньонов

1 луковица

100 г сливок

300 г копченой моцареллы

соль перец

масло

Способ приготовления:

1. На дно формы выкладываем картофель, толчем и распределяем по всей поверхности тоненьким слоем.

2. Для начинки: нарезаем мелко лук, шампиньоны и куриное филе бедра. Обжариваем все на сковороде до готовности, добавляем соль, перец и сливки.

3. Выкладываем начинку на картофель, щедро посыпаем моцареллой и ставим в разогретый духовой шкаф до 190 С на 10-15 минут.

