Картофельная запеканка с сыром и грибами: рецепт сытного блюда для всей семьи
Картофель, мясо и сыр – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных запеканок, пирогов, салатов. А если хотите, чтобы блюдо имело насыщенный вкус, не забывайте о специях.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытной и вкусной запеканки из картофеля, с сыром и грибами.
Ингредиенты:
- 4 вареные картофелины
- 400 г куриного филе бедра
- 400 г шампиньонов
- 1 луковица
- 100 г сливок
- 300 г копченой моцареллы
- соль перец
- масло
Способ приготовления:
1. На дно формы выкладываем картофель, толчем и распределяем по всей поверхности тоненьким слоем.
2. Для начинки: нарезаем мелко лук, шампиньоны и куриное филе бедра. Обжариваем все на сковороде до готовности, добавляем соль, перец и сливки.
3. Выкладываем начинку на картофель, щедро посыпаем моцареллой и ставим в разогретый духовой шкаф до 190 С на 10-15 минут.
