Картофельные зразы по-новому: рецепт блюда, которое понравится всем
1 минута
1,9 т.
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Картофельные зразы – лучшее домашнее блюдо из картофельного пюре. А для начинки подойдет идеально мясной фарш, грибы, лук, капусту и просто колбаса и ветчина.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных картофельных зраз, которые понравятся всем.
Ингредиенты:
- Картофель 1 кг
- Яйцо 1 шт.
- Сливочное масло 50 г
- Мука 50-70 г + для панировки
- Соль, перец
Начинка:
- буженина
Способ приготовления:
1. В пюре добавляем сливочное масло. Это придаст приятный вкус, туда же соль и перец и даем остыть.
2. За это время готовим начинку. Добавляем натертый твердый сыр, нарезанную зелень и немного чеснока.
3. Обжарьте зразы и подавайте.
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