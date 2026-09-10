Картофельные зразы по-новому: рецепт блюда, которое понравится всем

Картофельные зразы – лучшее домашнее блюдо из картофельного пюре. А для начинки подойдет идеально мясной фарш, грибы, лук, капусту и просто колбаса и ветчина.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных картофельных зраз, которые понравятся всем.

Ингредиенты:

Картофель 1 кг

Яйцо 1 шт.

Сливочное масло 50 г

Мука 50-70 г + для панировки

Соль, перец

Начинка:

буженина

Способ приготовления:

1. В пюре добавляем сливочное масло. Это придаст приятный вкус, туда же соль и перец и даем остыть.

2. За это время готовим начинку. Добавляем натертый твердый сыр, нарезанную зелень и немного чеснока.

3. Обжарьте зразы и подавайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: