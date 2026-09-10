Картофельные зразы по-новому: рецепт блюда, которое понравится всем

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,9 т.
Домашние картофельные зразы
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Картофельные зразы – лучшее домашнее блюдо из картофельного пюре. А для начинки подойдет идеально мясной фарш, грибы, лук, капусту и просто колбаса и ветчина.

Домашние зразы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных картофельных зраз, которые понравятся всем.

Ингредиенты:

  • Картофель 1 кг
  • Яйцо 1 шт.
  • Сливочное масло 50 г
  • Мука 50-70 г + для панировки
  • Соль, перец

Начинка:

  • буженина

Способ приготовления:

1. В пюре добавляем сливочное масло. Это придаст приятный вкус, туда же соль и перец и даем остыть.

Тесто для блюда

2. За это время готовим начинку. Добавляем натертый твердый сыр, нарезанную зелень и немного чеснока.

Выкладываем начинку

3. Обжарьте зразы и подавайте.

Готовые зразы

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