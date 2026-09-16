Картофельные зразы по-новому: рецепт сытного блюда на любой случай

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
3,4 т.
Домашние картофельные зразы
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Зразы – очень вкусное, сытно блюдо из картофеля. Начинку можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. А для того, чтобы зразы были нежными, нужно выбирать правильный сорт картофеля для этого. 

Вкусные зразы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных зраз для обеда и быстрого ужина.

Ингредиенты: 

  • Картофель 1 кг
  • Яйцо 1 шт.
  • Сливочное масло 50 г
  • Мука 50-70 г + для панировки
  • Соль, перец

Начинка: 

  • грибы
  • мясной фарш 
  • сыр любой, даже творог

Способ приготовления: 

1. Отварите картофель, сделайте пюре, добавляем сливочное масло. Это придаст приятный вкус. Добавляем соль и перец и даем остыть.

Картофельное тесто

2. Приготовьте начинку. 

Выкладываем начинку

3. Сформируйте зразы, пожарьте и подавайте со сметаной.

Готовые зразы

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