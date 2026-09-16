Картофельные зразы по-новому: рецепт сытного блюда на любой случай
1 минута
3,4 т.
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Зразы – очень вкусное, сытно блюдо из картофеля. Начинку можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. А для того, чтобы зразы были нежными, нужно выбирать правильный сорт картофеля для этого.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных зраз для обеда и быстрого ужина.
Ингредиенты:
- Картофель 1 кг
- Яйцо 1 шт.
- Сливочное масло 50 г
- Мука 50-70 г + для панировки
- Соль, перец
Начинка:
- грибы
- мясной фарш
- сыр любой, даже творог
Способ приготовления:
1. Отварите картофель, сделайте пюре, добавляем сливочное масло. Это придаст приятный вкус. Добавляем соль и перец и даем остыть.
2. Приготовьте начинку.
3. Сформируйте зразы, пожарьте и подавайте со сметаной.
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