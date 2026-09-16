Картофельные зразы по-новому: рецепт сытного блюда на любой случай

Зразы – очень вкусное, сытно блюдо из картофеля. Начинку можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. А для того, чтобы зразы были нежными, нужно выбирать правильный сорт картофеля для этого.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных зраз для обеда и быстрого ужина.

Ингредиенты:

Картофель 1 кг

Яйцо 1 шт.

Сливочное масло 50 г

Мука 50-70 г + для панировки

Соль, перец

Начинка:

грибы

мясной фарш

сыр любой, даже творог

Способ приготовления:

1. Отварите картофель, сделайте пюре, добавляем сливочное масло. Это придаст приятный вкус. Добавляем соль и перец и даем остыть.

2. Приготовьте начинку.

3. Сформируйте зразы, пожарьте и подавайте со сметаной.

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