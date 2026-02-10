Все рецепты
Картофельные зразы: рецепт сытного блюда для всей семьи
Картофельные зразы – одно из самых простых и вкусных блюд из картофельного пюре, которое умеет готовить каждый. Для начинки идеально подойдет мясной фарш, грибы, тушеная капуста.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных картофельных зраз с мясным фаршем.
Ингредиенты:
- пюре картофельное
- яйца
- специи
- мука
- лук
- масло растительное
- мясной фарш
Способ приготовления:
1. К пюре добавьте яйца, муку, специи, замесите тесто.
2. Сформируйте зразы, во внутрь добавьте фарш.
3. Обжарьте зразы и подавайте со сметаной.
