Картофельные зразы: рецепт сытного блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,7 т.
Рецепт зраз

Картофельные зразы – одно из самых простых и вкусных блюд из картофельного пюре, которое умеет готовить каждый. Для начинки идеально подойдет мясной фарш, грибы, тушеная капуста.

Картофельные зразы: рецепт сытного блюда для всей семьи

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных картофельных зраз с мясным фаршем.

Картофельные зразы: рецепт сытного блюда для всей семьи

Ингредиенты:

  • пюре картофельное
  • яйца
  • специи
  • мука
  • лук
  • масло растительное
  • мясной фарш

Способ приготовления:

1. К пюре добавьте яйца, муку, специи, замесите тесто.

Картофельные зразы: рецепт сытного блюда для всей семьи

2. Сформируйте зразы, во внутрь добавьте фарш.

Картофельные зразы: рецепт сытного блюда для всей семьи

3. Обжарьте зразы и подавайте со сметаной.

Картофельные зразы: рецепт сытного блюда для всей семьи

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты