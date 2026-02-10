Картофельные зразы – одно из самых простых и вкусных блюд из картофельного пюре, которое умеет готовить каждый. Для начинки идеально подойдет мясной фарш, грибы, тушеная капуста.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных картофельных зраз с мясным фаршем.

Ингредиенты:

пюре картофельное

яйца

специи

мука

лук

масло растительное

мясной фарш

Способ приготовления:

1. К пюре добавьте яйца, муку, специи, замесите тесто.

2. Сформируйте зразы, во внутрь добавьте фарш.

3. Обжарьте зразы и подавайте со сметаной.

