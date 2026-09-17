Картофельные зразы с вкусной начинкой: делимся легким рецептом сытного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
174
Домашние картофельные зразы
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Картофельные зразы – одно из лучших блюд из картофеля. Для начинки подойдет капуста, грибы, мясо, фарш.

Вкусные зразы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных картофельных зраз, с тушеной капустой.

Ингредиенты: 

  • Картофельное пюре 500 г
  • Яйцо 1 шт
  • Мука 5-6 ст. л.
  • Соль

Способ приготовления: 

1. В пюре добавьте яйцо, муку, соль.

Основа для блюда

2. Приготовьте тушеную капусту для начинки.

Приготовление зраз

3. Сформируйте зразы и пожарьте их.

Готовые зразы

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