Картофельные зразы с вкусной начинкой: делимся легким рецептом сытного блюда

Картофельные зразы – одно из лучших блюд из картофеля. Для начинки подойдет капуста, грибы, мясо, фарш.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных картофельных зраз, с тушеной капустой.

Ингредиенты:

Картофельное пюре 500 г

Яйцо 1 шт

Мука 5-6 ст. л.

Соль

Способ приготовления:

1. В пюре добавьте яйцо, муку, соль.

2. Приготовьте тушеную капусту для начинки.

3. Сформируйте зразы и пожарьте их.

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