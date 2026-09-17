Картофельные зразы с вкусной начинкой: делимся легким рецептом сытного блюда
1 минута
174
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Картофельные зразы – одно из лучших блюд из картофеля. Для начинки подойдет капуста, грибы, мясо, фарш.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных картофельных зраз, с тушеной капустой.
Ингредиенты:
- Картофельное пюре 500 г
- Яйцо 1 шт
- Мука 5-6 ст. л.
- Соль
Способ приготовления:
1. В пюре добавьте яйцо, муку, соль.
2. Приготовьте тушеную капусту для начинки.
3. Сформируйте зразы и пожарьте их.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: