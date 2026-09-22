Кимчи из пекинской капусты: рецепт очень вкусной, пикантной закуски к мясу
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Пекинская капуста – идеальная основа для приготовления очень вкусной, пикантной закуски – кимчи. Очень важно при приготовлении – выбрать качественные специи для маринада.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной, маринованной пекинской капусты – кимчи.
Ингредиенты:
- 2 кочана пекинской капусты
- соль по вкусу
- 5-6 зубчиков чеснока
- кочудян по вкусу
- паста для кимчи по вкусу
- 2-3 ст. л. соевого соуса
- 1 ч. л. хондаши
- 1 ст. л. сахара
- 2 ст. л. растительное масло
- свежий имбирь по вкусу
- зеленый лук по вкусу
Способ приготовления:
1. Капусту помойте, после хорошо посолите, оставьте на несколько часов, затем промойте и нужно хорошо отжать.
2. Смешайте чеснок, имбирь, кочудян, пасту для кимчи, соевый соус, хондаши, сахар и растительное масло. Добавить зеленый лук.
3. Хорошо перемешайте капусту с заправкой, переложите в банку и оставьте ферментироваться на сутки, но еще вкуснее будет – на 2 суток при комнатной температуре. Затем в холодильник.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: