Кимчи из пекинской капусты: рецепт очень вкусной, пикантной закуски к мясу

Пекинская капуста – идеальная основа для приготовления очень вкусной, пикантной закуски – кимчи. Очень важно при приготовлении – выбрать качественные специи для маринада.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной, маринованной пекинской капусты – кимчи.

Ингредиенты:

2 кочана пекинской капусты

соль по вкусу

5-6 зубчиков чеснока

кочудян по вкусу

паста для кимчи по вкусу

2-3 ст. л. соевого соуса

1 ч. л. хондаши

1 ст. л. сахара

2 ст. л. растительное масло

свежий имбирь по вкусу

зеленый лук по вкусу

Способ приготовления:

1. Капусту помойте, после хорошо посолите, оставьте на несколько часов, затем промойте и нужно хорошо отжать.

2. Смешайте чеснок, имбирь, кочудян, пасту для кимчи, соевый соус, хондаши, сахар и растительное масло. Добавить зеленый лук.

3. Хорошо перемешайте капусту с заправкой, переложите в банку и оставьте ферментироваться на сутки, но еще вкуснее будет – на 2 суток при комнатной температуре. Затем в холодильник.

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