Кимчи из пекинской капусты: рецепт очень вкусной, пикантной закуски к мясу

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,0 т.
Рецепт кимчи
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Пекинская капуста – идеальная основа для приготовления очень вкусной, пикантной закуски – кимчи. Очень важно при приготовлении – выбрать качественные специи для маринада.

Как и пекинской капусты сделать кимчи

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной, маринованной пекинской капусты – кимчи.

Ингредиенты:

  • 2 кочана пекинской капусты
  • соль по вкусу
  • 5-6 зубчиков чеснока
  • кочудян по вкусу
  • паста для кимчи по вкусу
  • 2-3 ст. л. соевого соуса
  • 1 ч. л. хондаши
  • 1 ст. л. сахара
  • 2 ст. л. растительное масло
  • свежий имбирь по вкусу
  • зеленый лук по вкусу

Способ приготовления:

1. Капусту помойте, после хорошо посолите, оставьте на несколько часов, затем промойте и нужно хорошо отжать.

Капуста для закуски

2. Смешайте чеснок, имбирь, кочудян, пасту для кимчи, соевый соус, хондаши, сахар и растительное масло. Добавить зеленый лук.

Соус для блюда

3. Хорошо перемешайте капусту с заправкой, переложите в банку и оставьте ферментироваться на сутки, но еще вкуснее будет – на 2 суток при комнатной температуре. Затем в холодильник.

Готовая закуска

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