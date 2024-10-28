Китайская лапша с арахисом и огурцом: как приготовить необычное блюдо на ужин

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Китайская лапша с арахисом и огурцом: как приготовить необычное блюдо на ужин

В последние годы разнообразные китайские блюда приобрели большую популярность в Украине. Они вкусны, легки в приготовлении и готовятся с использованием простейших ингредиентов.

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Фудблогер Эдуард Насыров в Instagram рассказал рецепт приготовления китайской лапши. Интересный и необычный вкус блюду придает использование огурца и арахиса.

Ингредиенты

  • Лапша – 200 гр
  • Огурец – 2 шт
  • Морковь – 1 шт
  • Чеснок – 3 зуб
  • Чили – 1-2 шт
  • Зеленый лук – несколько стеблей
  • Зелень кинзы
  • Соевый соус – 3 ст.л.
  • Темный рисовый уксус – 1 ч.л.
  • Жареный арахис – 50 гр
  • Кунжутное масло – 2 ст.л.
  • Масло чили – 1 ст.л.
  • Соль
  • Тофу – 200 гр

Способ приготовления

1. Лапшу приготовить по инструкции на упаковке и промыть холодной водой.

2. Огурцы и морковь порезать соломкой.

3. Чеснок и зеленый лук и зелень измельчить.

4. Тофу нарезать брусочками и обжарить до золотистости.

5. Все ингредиенты смешать в глубокой емкости и подавать на стол.

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