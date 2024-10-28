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Китайская лапша с арахисом и огурцом: как приготовить необычное блюдо на ужин
В последние годы разнообразные китайские блюда приобрели большую популярность в Украине. Они вкусны, легки в приготовлении и готовятся с использованием простейших ингредиентов.
Фудблогер Эдуард Насыров в Instagram рассказал рецепт приготовления китайской лапши. Интересный и необычный вкус блюду придает использование огурца и арахиса.
Ингредиенты
- Лапша – 200 гр
- Огурец – 2 шт
- Морковь – 1 шт
- Чеснок – 3 зуб
- Чили – 1-2 шт
- Зеленый лук – несколько стеблей
- Зелень кинзы
- Соевый соус – 3 ст.л.
- Темный рисовый уксус – 1 ч.л.
- Жареный арахис – 50 гр
- Кунжутное масло – 2 ст.л.
- Масло чили – 1 ст.л.
- Соль
- Тофу – 200 гр
Способ приготовления
1. Лапшу приготовить по инструкции на упаковке и промыть холодной водой.
2. Огурцы и морковь порезать соломкой.
3. Чеснок и зеленый лук и зелень измельчить.
4. Тофу нарезать брусочками и обжарить до золотистости.
5. Все ингредиенты смешать в глубокой емкости и подавать на стол.
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