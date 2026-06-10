Если вы хотите приготовить вкусный, легкий, освежающий десерт, лучшим вариантом будет – "Битое стекло". А чтобы десерт был по-настоящему летним, можно добавить ягоды, например, клубнику, малину.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого клубничного десерта – "Битое стекло".

Ингредиенты:

Йогурт 500 г (клубничный)

Сметана 250 г

Сахар 40 г

Желатин 20 г

Вода 60 мл.

Клубника 150 г (для пюре)

Клубника 300 г (для начинки)

Крекер по вкусу (шоколадный)

Способ приготовления:

1. Желатин залейте водой и оставьте на несколько минут для набухания в соответствии с Клубничный йогурт и сметану заранее достаньте из холодильника, чтобы они стали комнатной температуры. По желанию их можно слегка подогреть до теплого состояния, но не доводить до горячего.

2. Клубнику для пюре измельчите блендером вместе с сахаром до однородной массы. Добавьте клубничное пюре к йогурту и сметане, хорошо перемешайте.

3. Набухший желатин растопите на водяной бане или короткими импульсами в микроволновой печи. Влейте его тонкой струйкой в клубничную массу, постоянно перемешивая.

4. Клубнику для начинки помойте, обсушите и нарежьте кусочками. Добавьте ее к десертной массе вместе с измельченным шоколадным крекером. Аккуратно перемешайте и перелейте смесь в форму и разровняйте поверхность. Поставьте в холодильник минимум на 3 часа до полного застывания.

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