Клубничное "Битое стекло": делимся рецептом самого вкусного и легкого летнего десерта

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
4,1 т.
Клубничное 'Битое стекло': делимся рецептом самого вкусного и легкого летнего десерта
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Если вы хотите приготовить вкусный, легкий, освежающий десерт, лучшим вариантом будет – "Битое стекло". А чтобы десерт был по-настоящему летним, можно добавить ягоды, например, клубнику, малину.

Клубничное "Битое стекло": делимся рецептом самого вкусного и легкого летнего десерта

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого клубничного десерта – "Битое стекло".

Ингредиенты: 

  • Йогурт 500 г (клубничный)
  • Сметана 250 г
  • Сахар 40 г
  • Желатин 20 г
  • Вода 60 мл.
  • Клубника 150 г (для пюре)
  • Клубника 300 г (для начинки)
  • Крекер по вкусу (шоколадный)

Способ приготовления: 

1. Желатин залейте водой и оставьте на несколько минут для набухания в соответствии с Клубничный йогурт и сметану заранее достаньте из холодильника, чтобы они стали комнатной температуры. По желанию их можно слегка подогреть до теплого состояния, но не доводить до горячего.

Клубничное "Битое стекло": делимся рецептом самого вкусного и легкого летнего десерта

2. Клубнику для пюре измельчите блендером вместе с сахаром до однородной массы. Добавьте клубничное пюре к йогурту и сметане, хорошо перемешайте.

Клубничное "Битое стекло": делимся рецептом самого вкусного и легкого летнего десерта

3. Набухший желатин растопите на водяной бане или короткими импульсами в микроволновой печи. Влейте его тонкой струйкой в клубничную массу, постоянно перемешивая.

Клубничное "Битое стекло": делимся рецептом самого вкусного и легкого летнего десерта

4. Клубнику для начинки помойте, обсушите и нарежьте кусочками. Добавьте ее к десертной массе вместе с измельченным шоколадным крекером. Аккуратно перемешайте и перелейте смесь в форму и разровняйте поверхность. Поставьте в холодильник минимум на 3 часа до полного застывания.

Клубничное "Битое стекло": делимся рецептом самого вкусного и легкого летнего десерта

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