Клубничное варенье из 1 кг ягод и 2 ложки воды: готовится элементарно

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
276
Рецепт клубничного варенья
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Клубника – ягода, которую любят все. А готовить из нее можно и джемы, варенья, пироги, салаты, соусы и вкусные напитки. Еще ее можно просто заморозить и сделать компот на зиму.

Клубничное варенье из 1 кг ягод и 2 ложки воды: готовится элементарно

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного клубничного варенья с лимонной кислотой и водой.

Ингредиенты: 

  • килограмм клубники
  • килограмм сахара
  • щепотка лимонной кислоты
  • две столовые ложки воды

Способ приготовления: 

1. Клубнику тщательно промойте под проточной водой, переберите и срежьте плодоножки. Поставьте сковороду на средний огонь и налейте на дно две столовые ложки воды. Когда из жидкости начнет подниматься пар, высыпьте на поверхность ягоды.

Клубничное варенье из 1 кг ягод и 2 ложки воды: готовится элементарно

2. После закипания варите клубнику 10 минут без крышки. За это время она должна выделить много сока и начать активно кипеть, должно выпарится как можно больше жидкости. Периодически перемешивайте массу лопаткой.

Клубничное варенье из 1 кг ягод и 2 ложки воды: готовится элементарно

Готовое варенье законсервируйте!

Клубничное варенье из 1 кг ягод и 2 ложки воды: готовится элементарно

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