Клубника – ягода, которую любят все. А готовить из нее можно и джемы, варенья, пироги, салаты, соусы и вкусные напитки. Еще ее можно просто заморозить и сделать компот на зиму.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного клубничного варенья с лимонной кислотой и водой.

Ингредиенты:

килограмм клубники

килограмм сахара

щепотка лимонной кислоты

две столовые ложки воды

Способ приготовления:

1. Клубнику тщательно промойте под проточной водой, переберите и срежьте плодоножки. Поставьте сковороду на средний огонь и налейте на дно две столовые ложки воды. Когда из жидкости начнет подниматься пар, высыпьте на поверхность ягоды.

2. После закипания варите клубнику 10 минут без крышки. За это время она должна выделить много сока и начать активно кипеть, должно выпарится как можно больше жидкости. Периодически перемешивайте массу лопаткой.

Готовое варенье законсервируйте!

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