Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Кофейные пирожные без выпечки и с нежным кремом: вкуснее, чем торты

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
36
Десерт из савоярди

Домашние десерты можно очень легко и быстро приготовить без теста и выпечки. Для основы можно использовать печенье, идеально подойдет савоярди.

Кофейные пирожные без выпечки и с нежным кремом: вкуснее, чем торты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и легких кофейных пирожных с нежным кремом. 

Ингредиенты на 12 шт:

  • 1 уп печенья савоярди (200 г)
  • 300 г сливочного сыра
  • 120 мл холодных сливок 33%
  • 50 г сахарной пудры
  • ваниль
  • какао
  • печенье орео
  • 400 мл заваренного кофе американский

Способ приготовления:

1. Завариваем и охлаждаем кофе.

Кофейные пирожные без выпечки и с нежным кремом: вкуснее, чем торты

2. Крем: крем-сыр, сливки, сахарную пудру, ваниль соединяем и взбиваем миксером 5 минут.

Кофейные пирожные без выпечки и с нежным кремом: вкуснее, чем торты

3. 1/2 крема смешайте с 4 шт измельченных печенек орео, и обе части крема переложите в кондитерские мешки. 

Кофейные пирожные без выпечки и с нежным кремом: вкуснее, чем торты

4. Вкладываем вместе 2 печенья савоярди и крем, на секунду опускаем в кофе, этого достаточно для пропитки, посыпаем какао и декорируем. 

Кофейные пирожные без выпечки и с нежным кремом: вкуснее, чем торты

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты