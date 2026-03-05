Все рецепты
Кофейные пирожные без выпечки и с нежным кремом: вкуснее, чем торты
Домашние десерты можно очень легко и быстро приготовить без теста и выпечки. Для основы можно использовать печенье, идеально подойдет савоярди.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и легких кофейных пирожных с нежным кремом.
Ингредиенты на 12 шт:
- 1 уп печенья савоярди (200 г)
- 300 г сливочного сыра
- 120 мл холодных сливок 33%
- 50 г сахарной пудры
- ваниль
- какао
- печенье орео
- 400 мл заваренного кофе американский
Способ приготовления:
1. Завариваем и охлаждаем кофе.
2. Крем: крем-сыр, сливки, сахарную пудру, ваниль соединяем и взбиваем миксером 5 минут.
3. 1/2 крема смешайте с 4 шт измельченных печенек орео, и обе части крема переложите в кондитерские мешки.
4. Вкладываем вместе 2 печенья савоярди и крем, на секунду опускаем в кофе, этого достаточно для пропитки, посыпаем какао и декорируем.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: