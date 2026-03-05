Домашние десерты можно очень легко и быстро приготовить без теста и выпечки. Для основы можно использовать печенье, идеально подойдет савоярди.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и легких кофейных пирожных с нежным кремом.

Ингредиенты на 12 шт:

1 уп печенья савоярди (200 г)

300 г сливочного сыра

120 мл холодных сливок 33%

50 г сахарной пудры

ваниль

какао

печенье орео

400 мл заваренного кофе американский

Способ приготовления:

1. Завариваем и охлаждаем кофе.

2. Крем: крем-сыр, сливки, сахарную пудру, ваниль соединяем и взбиваем миксером 5 минут.

3. 1/2 крема смешайте с 4 шт измельченных печенек орео, и обе части крема переложите в кондитерские мешки.

4. Вкладываем вместе 2 печенья савоярди и крем, на секунду опускаем в кофе, этого достаточно для пропитки, посыпаем какао и декорируем.

