Конфеты из фиников, орехами и солью: делимся рецептом оригинального десерта

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
615
Конфеты из фиников, орехами и солью: делимся рецептом оригинального десерта

Финики – очень вкусные и полезные фрукты, которыми можно заменить десерт. А еще из них можно приготовить вкусные домашние конфеты.

Конфеты из фиников, орехами и солью: делимся рецептом оригинального десерта

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных конфет из фиников, с арахисовой пастой.

Ингредиенты:

  • королевские финики
  • арахисовая паста
  • орешки
  • шоколад
  • крупная соль

Способ приготовления:

1. Из фиников достаем косточки.

Конфеты из фиников, орехами и солью: делимся рецептом оригинального десерта

2. Наполняем арахисовой пастой, добавляем орешки.

Конфеты из фиников, орехами и солью: делимся рецептом оригинального десерта

По желанию поливаем растопленным шоколадом и посыпаем крупной солью. 

Конфеты из фиников, орехами и солью: делимся рецептом оригинального десерта

