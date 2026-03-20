Все рецепты
Конфеты из фиников, орехами и солью: делимся рецептом оригинального десерта
Финики – очень вкусные и полезные фрукты, которыми можно заменить десерт. А еще из них можно приготовить вкусные домашние конфеты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных конфет из фиников, с арахисовой пастой.
Ингредиенты:
- королевские финики
- арахисовая паста
- орешки
- шоколад
- крупная соль
Способ приготовления:
1. Из фиников достаем косточки.
2. Наполняем арахисовой пастой, добавляем орешки.
По желанию поливаем растопленным шоколадом и посыпаем крупной солью.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: