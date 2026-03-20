Финики – очень вкусные и полезные фрукты, которыми можно заменить десерт. А еще из них можно приготовить вкусные домашние конфеты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных конфет из фиников, с арахисовой пастой.

Ингредиенты:

королевские финики

арахисовая паста

орешки

шоколад

крупная соль

Способ приготовления:

1. Из фиников достаем косточки.

2. Наполняем арахисовой пастой, добавляем орешки.

По желанию поливаем растопленным шоколадом и посыпаем крупной солью.

