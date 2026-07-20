Консервированные абрикосы половинками в сиропе на зиму: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,5 т.
Рецепт консервированных абрикосов
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Абрикосы – идеальные фрукты для приготовления вкусных пирогов, варенья, компотов на зиму. Еще их можно консервировать их половинками в сиропе. 

Консервированные абрикосы половинками в сиропе на зиму: делимся легким рецептом

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных консервированных абрикосов половинками в сиропе. 

Ингредиенты: 

  • Абрикосы – около 600 г
  • Сахар – 200 г
  • Вода – около 400-500 мл
  • Лимонная кислота – 1/4 чайной ложки (для стабилизации цвета и вкуса)

Способ приготовления: 

1. Вымойте фрукты, разрежьте пополам и удалите косточки, плотно уложите половинки абрикосов в банки срезом вниз.

Консервированные абрикосы половинками в сиропе на зиму: делимся легким рецептом

2. Первая заливка: залейте банки кипящей водой до верха, накройте крышками и оставьте на 15-20 минут.

Консервированные абрикосы половинками в сиропе на зиму: делимся легким рецептом

3. Сироп: слейте воду из банок в кастрюлю, добавьте сахар и лимонную кислоту. Доведите до кипения и варите 2-3 минуты, чтобы сахар полностью растворился. Залейте абрикосы кипящим сиропом, герметично закатайте крышками, переверните вверх дном и укутайте одеялом до полного остывания.

Консервированные абрикосы половинками в сиропе на зиму: делимся легким рецептом

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