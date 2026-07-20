Абрикосы – идеальные фрукты для приготовления вкусных пирогов, варенья, компотов на зиму. Еще их можно консервировать их половинками в сиропе.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных консервированных абрикосов половинками в сиропе.

Ингредиенты:

Абрикосы – около 600 г

Сахар – 200 г

Вода – около 400-500 мл

Лимонная кислота – 1/4 чайной ложки (для стабилизации цвета и вкуса)

Способ приготовления:

1. Вымойте фрукты, разрежьте пополам и удалите косточки, плотно уложите половинки абрикосов в банки срезом вниз.

2. Первая заливка: залейте банки кипящей водой до верха, накройте крышками и оставьте на 15-20 минут.

3. Сироп: слейте воду из банок в кастрюлю, добавьте сахар и лимонную кислоту. Доведите до кипения и варите 2-3 минуты, чтобы сахар полностью растворился. Залейте абрикосы кипящим сиропом, герметично закатайте крышками, переверните вверх дном и укутайте одеялом до полного остывания.

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