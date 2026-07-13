Овощи на зиму можно консервировать по-разному – со специями, соусами, зеленью. А также с разными маринадами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных консервированных овощей на зиму.

Ингредиенты:

2 кг огурцов небольшого размера

0,5 кг шампиньонов

8 шт. разноцветного болгарского перца

4 шт. лука

Рассол для замачивания:

10 ст. холодной воды

1 стакан соли с верхом

Маринад:

3 ст. сахара (количество регулируйте, салат

получается сладким, я кладу 1,5 ст сахара, но тогда беру 1,5 нормы маринада на это количество овощей)

1,5 ст уксуса 9%

3 ст. воды

Способ приготовления:

1. Овощи хорошо вымыть и нарезать крупными кусками. Залить ледяной водой и добавить соль. Оставить на 2 часа, периодически перемешивая.

2. Слить рассол, разложить салат по чистым баночкам.

3. Приготовьте маринад, доведите до кипения, залейте горячим маринадом овощи и банки, накрыть крышками, стерилизовать.

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