Консервированные овощи с грибами "Ассорти" на зиму: делимся простым рецептом
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Овощи на зиму можно консервировать по-разному – со специями, соусами, зеленью. А также с разными маринадами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных консервированных овощей на зиму.
Ингредиенты:
- 2 кг огурцов небольшого размера
- 0,5 кг шампиньонов
- 8 шт. разноцветного болгарского перца
- 4 шт. лука
Рассол для замачивания:
- 10 ст. холодной воды
- 1 стакан соли с верхом
Маринад:
- 3 ст. сахара (количество регулируйте, салат
- получается сладким, я кладу 1,5 ст сахара, но тогда беру 1,5 нормы маринада на это количество овощей)
- 1,5 ст уксуса 9%
- 3 ст. воды
Способ приготовления:
1. Овощи хорошо вымыть и нарезать крупными кусками. Залить ледяной водой и добавить соль. Оставить на 2 часа, периодически перемешивая.
2. Слить рассол, разложить салат по чистым баночкам.
3. Приготовьте маринад, доведите до кипения, залейте горячим маринадом овощи и банки, накрыть крышками, стерилизовать.
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