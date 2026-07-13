Консервированные овощи с грибами "Ассорти" на зиму: делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
78
Консервированные овощи с грибами 'Ассорти' на зиму: делимся простым рецептом
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Овощи на зиму можно консервировать по-разному – со специями, соусами, зеленью. А также с разными маринадами.

Консервированные овощи с грибами "Ассорти" на зиму: делимся простым рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных консервированных овощей на зиму.

Ингредиенты:

  • 2 кг огурцов небольшого размера
  • 0,5 кг шампиньонов
  • 8 шт. разноцветного болгарского перца
  • 4 шт. лука

Рассол для замачивания:

  • 10 ст. холодной воды
  • 1 стакан соли с верхом

Маринад:

  • 3 ст. сахара (количество регулируйте, салат
  • получается сладким, я кладу 1,5 ст сахара, но тогда беру 1,5 нормы маринада на это количество овощей)
  • 1,5 ст уксуса 9%
  • 3 ст. воды

Способ приготовления:

1. Овощи хорошо вымыть и нарезать крупными кусками. Залить ледяной водой и добавить соль. Оставить на 2 часа, периодически перемешивая.

Консервированные овощи с грибами "Ассорти" на зиму: делимся простым рецептом

2. Слить рассол, разложить салат по чистым баночкам.

Консервированные овощи с грибами "Ассорти" на зиму: делимся простым рецептом

3. Приготовьте маринад, доведите до кипения, залейте горячим маринадом овощи и банки, накрыть крышками, стерилизовать.

Консервированные овощи с грибами "Ассорти" на зиму: делимся простым рецептом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаовощипродуктырецепт
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты