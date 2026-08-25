Консервированные помидоры с горчицей на зиму: делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
513
Рецепт консервированных помидоров
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Консервированные помидоры – лучшая домашняя закуска. Для яркого вкуса добавьте зелень, чеснок, горчицу в зернах.

Консервированные помидоры

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных консервированных помидоров, с чесноком и зеленью.

Ингредиенты: 

  • Помидоры 
  • Лук 1/2 шт. 
  • Морковь 0,5 шт. 
  • Чеснок 1-2 зуб. 
  • Лавровый лист 1 шт. 
  • Перец горошком 3-4 шт. 
  • Гвоздика 2-3 шт. 
  • Петрушка 2-3 веточки
  • Сельдерей (листья)  небольшая веточка
  • Горчица в зернах 1 ч. л.
  • Уксус 2 ч. л.

Для маринада на 1 л воды:

  • Соль 1 ст. л.
  • Сахар 3 ст. л.

Способ приготовления: 

1. Помидоры моем, делаем в каждом 1-2 прокола зубочисткой (чтобы не лопнули).

2. На дно банок выкладываем лавровый лист, перец, лук (кольцами), морковь, чеснок (дольками), петрушку, сельдерей. Плотно выкладываем помидоры, добавляем горчицу, заливаем кипятком до верха. Накрываем крышками и оставляем на 25-30 минут.

Помидоры с зеленью

3. Сливаем из банок воду в кастрюлю (измеряем количество), добавляем соль, сахар, доводим до кипения и кипятим 2-3 минуты. 

Маринад для помидоров

4. В банки наливаем по 2 ч. л. уксуса, заливаем кипящим маринадом. Закрываем крышками, переворачиваем, укутываем и оставляем до остывания.

Готовые помидоры

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