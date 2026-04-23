Королевская пицца с сырным соусом: делимся легким рецептом вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
882
Пицца – блюдо, которое любят все. А готовить ее можно на разном тесте, даже просто из лаваша и овощного теста. Начинка для пиццы может быть любой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, удачной домашней пиццы, с сыром.

Ингредиенты: 

Для теста нам потребуется:

  • вода 175 мл.
  • сахар 8 г
  • соль 10 г
  • сухие дрожжи 7 г
  • оливковое масло 20 г
  • мука 250 г

Сырный соус: 

  • сливочное масло 20 г
  • оливковое масло 20 г
  • сливки 30% 200 мл.
  • пармезан 60 г
  • чеснок 2 зуб.
  • итальянские травы

Способ приготовления: 

1. Опара: смешиваем едва теплую воду, дрожжи, соль, сахар, постепенно просеиваем муку. Перемешиваем все ложкой, и добавляем масло. Тесто получится довольно липкое, так и должно быть. Оставляем под пленкой в холодильнике на ночь.

2. Сырный соус: ставим на огонь в кастрюлю масло, масло, перемешиваем. Вливаем сливки, чеснок, пармезан и в конце специи. Варим все до загустения.

3. Затем вынимаем тесто из холодильника, оставляем под полотенцем на 30 минут. После раскатываем на противень, смазываем соусом и выкладываем много сыра. 

Выпекаем при температуре 200 градусов 10-15 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты