Пицца – блюдо, которое любят все. А готовить ее можно на разном тесте, даже просто из лаваша и овощного теста. Начинка для пиццы может быть любой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, удачной домашней пиццы, с сыром.

Ингредиенты:

Для теста нам потребуется:

вода 175 мл.

сахар 8 г

соль 10 г

сухие дрожжи 7 г

оливковое масло 20 г

мука 250 г

Сырный соус:

сливочное масло 20 г

оливковое масло 20 г

сливки 30% 200 мл.

пармезан 60 г

чеснок 2 зуб.

итальянские травы

Способ приготовления:

1. Опара: смешиваем едва теплую воду, дрожжи, соль, сахар, постепенно просеиваем муку. Перемешиваем все ложкой, и добавляем масло. Тесто получится довольно липкое, так и должно быть. Оставляем под пленкой в холодильнике на ночь.

2. Сырный соус: ставим на огонь в кастрюлю масло, масло, перемешиваем. Вливаем сливки, чеснок, пармезан и в конце специи. Варим все до загустения.

3. Затем вынимаем тесто из холодильника, оставляем под полотенцем на 30 минут. После раскатываем на противень, смазываем соусом и выкладываем много сыра.

Выпекаем при температуре 200 градусов 10-15 минут.

