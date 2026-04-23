Королевская пицца с сырным соусом: делимся легким рецептом вкусного блюда
Пицца – блюдо, которое любят все. А готовить ее можно на разном тесте, даже просто из лаваша и овощного теста. Начинка для пиццы может быть любой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, удачной домашней пиццы, с сыром.
Ингредиенты:
Для теста нам потребуется:
- вода 175 мл.
- сахар 8 г
- соль 10 г
- сухие дрожжи 7 г
- оливковое масло 20 г
- мука 250 г
Сырный соус:
- сливочное масло 20 г
- оливковое масло 20 г
- сливки 30% 200 мл.
- пармезан 60 г
- чеснок 2 зуб.
- итальянские травы
Способ приготовления:
1. Опара: смешиваем едва теплую воду, дрожжи, соль, сахар, постепенно просеиваем муку. Перемешиваем все ложкой, и добавляем масло. Тесто получится довольно липкое, так и должно быть. Оставляем под пленкой в холодильнике на ночь.
2. Сырный соус: ставим на огонь в кастрюлю масло, масло, перемешиваем. Вливаем сливки, чеснок, пармезан и в конце специи. Варим все до загустения.
3. Затем вынимаем тесто из холодильника, оставляем под полотенцем на 30 минут. После раскатываем на противень, смазываем соусом и выкладываем много сыра.
Выпекаем при температуре 200 градусов 10-15 минут.
