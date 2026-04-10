Этот способ окрашивания яиц не только эффектный, но и довольно простой в исполнении. В результате вы получите пасхальные яйца с насыщенным темным оттенком и легким мерцанием благодаря природным кристаллам.

Идея приготовления пасхальных яиц в вине опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.

Ингредиенты:

яйца белые – 4-5 шт. на 1 л

вино красное – 1 л

Способ приготовления:

1. Оставить яйца при комнатной температуре на 2-3 часа, чтобы избежать трещин во время варки.

2. После этого тщательно промыть их в теплой воде.

3. Залить яйца красным вином так, чтобы они были полностью покрыты жидкостью.

4. Важно расположить их так, чтобы они минимально касались друг друга.

5. Довести до кипения и варить еще 10 минут, после чего оставить яйца в вине на ночь или сутки для достижения максимально насыщенного цвета.

6. Выложить готовые яйца на бумажное полотенце и оставить до полного высыхания.

7. Важно не вытирать их, чтобы сохранить характерный кристаллический эффект на поверхности.

