Космические пасхальные яйца в вине: делимся интересной идеей к Пасхе
Этот способ окрашивания яиц не только эффектный, но и довольно простой в исполнении. В результате вы получите пасхальные яйца с насыщенным темным оттенком и легким мерцанием благодаря природным кристаллам.
Идея приготовления пасхальных яиц в вине опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца белые – 4-5 шт. на 1 л
- вино красное – 1 л
Способ приготовления:
1. Оставить яйца при комнатной температуре на 2-3 часа, чтобы избежать трещин во время варки.
2. После этого тщательно промыть их в теплой воде.
3. Залить яйца красным вином так, чтобы они были полностью покрыты жидкостью.
4. Важно расположить их так, чтобы они минимально касались друг друга.
5. Довести до кипения и варить еще 10 минут, после чего оставить яйца в вине на ночь или сутки для достижения максимально насыщенного цвета.
6. Выложить готовые яйца на бумажное полотенце и оставить до полного высыхания.
7. Важно не вытирать их, чтобы сохранить характерный кристаллический эффект на поверхности.
