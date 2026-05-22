Крабовые палочки – простой, вкусный продукт для приготовления легких салатов, а также закусок. Еще из них получатся сытные котлеты, наггетсы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных наггетсов из крабовых палочек, с сыром.

Ингредиенты:

250 г крабовых палочек

100 г твердого сыра

1 яйцо

2 ст. л. сметаны

2 ст. л. муки

1 зубчик чеснока (тертый)

соль, перец по вкусу

сухари панко для панировки

1 яйцо для кляра

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Измельчите крабовые палочки вилкой (можно натереть). Добавьте тертый сыр, яйцо, сметану, натертый чеснок, соль, перец и муку. Хорошо все перемешайте до однородной массы.

2. Сформируйте аккуратные палочки. Обваляйте их во взбитом яйце, затем в сухарях.

3. Обжарьте на среднем огне в разогретом масле до золотистой корочки.

Готовые наггетсы переложите на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло.

