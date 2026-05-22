Все рецепты
Крабовые наггетсы: рецепт бюджетной и вкусной закуски за 10 минут
Крабовые палочки – простой, вкусный продукт для приготовления легких салатов, а также закусок. Еще из них получатся сытные котлеты, наггетсы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных наггетсов из крабовых палочек, с сыром.
Ингредиенты:
- 250 г крабовых палочек
- 100 г твердого сыра
- 1 яйцо
- 2 ст. л. сметаны
- 2 ст. л. муки
- 1 зубчик чеснока (тертый)
- соль, перец по вкусу
- сухари панко для панировки
- 1 яйцо для кляра
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Измельчите крабовые палочки вилкой (можно натереть). Добавьте тертый сыр, яйцо, сметану, натертый чеснок, соль, перец и муку. Хорошо все перемешайте до однородной массы.
2. Сформируйте аккуратные палочки. Обваляйте их во взбитом яйце, затем в сухарях.
3. Обжарьте на среднем огне в разогретом масле до золотистой корочки.
Готовые наггетсы переложите на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: