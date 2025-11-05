Крабовый салат "Аншлаг" для новогоднего стола: делимся рецепт вкусного и эффектного блюда

Ирина Мельниченко
Рецепт блюда

Крабовый салат – лучшее блюдо для праздничного стола. Готовить его можно с разными продуктами – свежими овощами, зеленью, сыром, вареными яйцами, маринованными грибами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата, с маринованными грибами и майонезом.

Ингредиенты:

  • крабовые палочки 250 г
  • яйца вареные 4 шт.
  • маринованные шампиньоны 200 г
  • маринованный лук 1 шт.
  • укроп
  • майонез

Способ приготовления:

1. Порежьте большими кусками крабовые палочки, яйца, грибы, лук полукольцами маринованный. 

2. Добавьте майонез и укроп, перемешайте.

