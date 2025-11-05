Крабовый салат – лучшее блюдо для праздничного стола. Готовить его можно с разными продуктами – свежими овощами, зеленью, сыром, вареными яйцами, маринованными грибами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата, с маринованными грибами и майонезом.

Ингредиенты:

крабовые палочки 250 г

яйца вареные 4 шт.

маринованные шампиньоны 200 г

маринованный лук 1 шт.

укроп

майонез

Способ приготовления:

1. Порежьте большими кусками крабовые палочки, яйца, грибы, лук полукольцами маринованный.

2. Добавьте майонез и укроп, перемешайте.

