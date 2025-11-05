Все рецепты
Крабовый салат "Аншлаг" для новогоднего стола: делимся рецепт вкусного и эффектного блюда
Крабовый салат – лучшее блюдо для праздничного стола. Готовить его можно с разными продуктами – свежими овощами, зеленью, сыром, вареными яйцами, маринованными грибами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата, с маринованными грибами и майонезом.
Ингредиенты:
- крабовые палочки 250 г
- яйца вареные 4 шт.
- маринованные шампиньоны 200 г
- маринованный лук 1 шт.
- укроп
- майонез
Способ приготовления:
1. Порежьте большими кусками крабовые палочки, яйца, грибы, лук полукольцами маринованный.
2. Добавьте майонез и укроп, перемешайте.
