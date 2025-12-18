Крабовый салат "Морской коктейль" для новогоднего стола: рассказываем, как приготовить

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,5 т.
Рецепт блюда

Крабовый салат – очень вкусное и легкое праздничное блюдо, которое можно готовить с рисом и без, а также можно добавлять свежие огурцы, зеленый лук, плавленный сыр. Заправлять такие салаты лучше всего домашним майонезом.

Крабовый салат "Морской коктейль" для новогоднего стола: рассказываем, как приготовить

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата с морским коктейлем. 

Крабовый салат "Морской коктейль" для новогоднего стола: рассказываем, как приготовить

Ингредиенты:

  • 250 г крабовых палочек
  • 4 яйца
  • пачка морского коктейля
  • 3 плавленых сырка
  • 1 банка консервированной кукурузы
  • зелень по желанию
  • майонез

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки, плавленный сыр и яйца натрите.

Крабовый салат "Морской коктейль" для новогоднего стола: рассказываем, как приготовить

2. Соберите салат слоями: крабовые палочки, майонез, сыр, майонез, яйца, майонез, морской коктейль, кукуруза, яйца, майонез.

Крабовый салат "Морской коктейль" для новогоднего стола: рассказываем, как приготовить

Сверху присыпьте зеленым луком!

Крабовый салат "Морской коктейль" для новогоднего стола: рассказываем, как приготовить

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты