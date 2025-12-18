Все рецепты
Крабовый салат "Морской коктейль" для новогоднего стола: рассказываем, как приготовить
Крабовый салат – очень вкусное и легкое праздничное блюдо, которое можно готовить с рисом и без, а также можно добавлять свежие огурцы, зеленый лук, плавленный сыр. Заправлять такие салаты лучше всего домашним майонезом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата с морским коктейлем.
Ингредиенты:
- 250 г крабовых палочек
- 4 яйца
- пачка морского коктейля
- 3 плавленых сырка
- 1 банка консервированной кукурузы
- зелень по желанию
- майонез
Способ приготовления:
1. Крабовые палочки, плавленный сыр и яйца натрите.
2. Соберите салат слоями: крабовые палочки, майонез, сыр, майонез, яйца, майонез, морской коктейль, кукуруза, яйца, майонез.
Сверху присыпьте зеленым луком!
