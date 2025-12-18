Крабовый салат – очень вкусное и легкое праздничное блюдо, которое можно готовить с рисом и без, а также можно добавлять свежие огурцы, зеленый лук, плавленный сыр. Заправлять такие салаты лучше всего домашним майонезом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата с морским коктейлем.

Ингредиенты:

250 г крабовых палочек

4 яйца

пачка морского коктейля

3 плавленых сырка

1 банка консервированной кукурузы

зелень по желанию

майонез

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки, плавленный сыр и яйца натрите.

2. Соберите салат слоями: крабовые палочки, майонез, сыр, майонез, яйца, майонез, морской коктейль, кукуруза, яйца, майонез.

Сверху присыпьте зеленым луком!

