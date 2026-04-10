Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Крабовый салат по-новому: делимся рецептом блюда для пасхального стола

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
219
Самый простой, вкусный и быстрый салат, который любят все – крабовый. Для свежести добавьте свежий огурец, лук зеленый, листья салата. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого крабового салата со свежими огурцами и зеленью. 

Ингредиенты: 

  • листья салата
  • консервированная кукуруза
  • крабовые палочки
  • яйца
  • огурец

Для заправки:

  • белый йогурт
  • американская горчица
  • соль

Способ приготовления: 

1. Порежьте крабовые палочки и яйца, листья салата порвите.

2. Смешайте все для заправки и добавьте в салат, перемешайте.

