Все рецепты
Крабовый салат по-новому: делимся рецептом блюда для пасхального стола
Самый простой, вкусный и быстрый салат, который любят все – крабовый. Для свежести добавьте свежий огурец, лук зеленый, листья салата.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого крабового салата со свежими огурцами и зеленью.
Ингредиенты:
- листья салата
- консервированная кукуруза
- крабовые палочки
- яйца
- огурец
Для заправки:
- белый йогурт
- американская горчица
- соль
Способ приготовления:
1. Порежьте крабовые палочки и яйца, листья салата порвите.
2. Смешайте все для заправки и добавьте в салат, перемешайте.
