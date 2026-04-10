Самый простой, вкусный и быстрый салат, который любят все – крабовый. Для свежести добавьте свежий огурец, лук зеленый, листья салата.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого крабового салата со свежими огурцами и зеленью.

Ингредиенты:

листья салата

консервированная кукуруза

крабовые палочки

яйца

огурец

Для заправки:

белый йогурт

американская горчица

соль

Способ приготовления:

1. Порежьте крабовые палочки и яйца, листья салата порвите.

2. Смешайте все для заправки и добавьте в салат, перемешайте.

