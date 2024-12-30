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Крабовый салат по-новому для новогоднего стола: что добавить для яркого вкуса
Крабовый салат – одно из самых простых и вкусных новогодних блюд. Для того, чтобы блюдо было легким, добавьте зеленый лук или листья салата.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата с кукурузой и листьями салата.
Ингредиенты:
- листья салата
- консервированная кукуруза
- крабовые палочки
- яйца
- огурец
Для заправки:
- белый йогурт
- американская горчица
- соль
Способ приготовления:
1. Порежьте все ингредиенты, листья салата порвите.
2. Переложите все в миску, добавьте соус, кукурузу и перемешайте.
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