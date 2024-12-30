Крабовый салат по-новому для новогоднего стола: что добавить для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
1,9 т.
Рецепт салата

Крабовый салат – одно из самых простых и вкусных новогодних блюд. Для того, чтобы блюдо было легким, добавьте зеленый лук или листья салата.

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Крабовый салат с зеленью

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата с кукурузой и листьями салата. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • листья салата
  • консервированная кукуруза
  • крабовые палочки
  • яйца
  • огурец

Для заправки:

  • белый йогурт
  • американская горчица
  • соль

Способ приготовления: 

1. Порежьте все ингредиенты, листья салата порвите.

Ингредиенты для салата

2. Переложите все в миску, добавьте соус, кукурузу и перемешайте.

Готовый салат

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