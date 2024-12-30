Крабовый салат – одно из самых простых и вкусных новогодних блюд. Для того, чтобы блюдо было легким, добавьте зеленый лук или листья салата.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата с кукурузой и листьями салата.

Ингредиенты:

листья салата

консервированная кукуруза

крабовые палочки

яйца

огурец

Для заправки:

белый йогурт

американская горчица

соль

Способ приготовления:

1. Порежьте все ингредиенты, листья салата порвите.

2. Переложите все в миску, добавьте соус, кукурузу и перемешайте.

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