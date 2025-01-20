Крабовый салат по-новому: как оригинально приготовить блюдо

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
1,3 т.
Рецепт салата

Крабовые палочки – очень вкусный и легкий домашний салат, который умеет готовить каждая хозяйка. Для яркого вкуса добавьте в салат свежие огурцы, плавленный сыр.

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Что приготовить из крабовых палочек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого в приготовлении крабового салата, который готовится со свежими огурцами. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • 180г крабовых палочек
  • 2 плавленых сырка
  • 2-3 яйца
  • огурец
  • банка кукурузы
  • зеленый лучок
  • майонез по вкусу

Способ приготовления: 

1. Порежьте крабовые палочки и огурцы брусочками. 

Крабовые палочки

2. Сыр и яйца натрите, смешайте с майонезом. 

Сыр с яйцами

3. Соберите салат слоями: крабовые палочки, майонез, огурцы, сыр с яйцами, сверху кукурузу, майонез и лук. 

Готовый салат

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