Крабовые палочки – очень вкусный и легкий домашний салат, который умеет готовить каждая хозяйка. Для яркого вкуса добавьте в салат свежие огурцы, плавленный сыр.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого в приготовлении крабового салата, который готовится со свежими огурцами.

Ингредиенты:

180г крабовых палочек

2 плавленых сырка

2-3 яйца

огурец

банка кукурузы

зеленый лучок

майонез по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте крабовые палочки и огурцы брусочками.

2. Сыр и яйца натрите, смешайте с майонезом.

3. Соберите салат слоями: крабовые палочки, майонез, огурцы, сыр с яйцами, сверху кукурузу, майонез и лук.

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