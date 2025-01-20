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Крабовый салат по-новому: как оригинально приготовить блюдо
Крабовые палочки – очень вкусный и легкий домашний салат, который умеет готовить каждая хозяйка. Для яркого вкуса добавьте в салат свежие огурцы, плавленный сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого в приготовлении крабового салата, который готовится со свежими огурцами.
Ингредиенты:
- 180г крабовых палочек
- 2 плавленых сырка
- 2-3 яйца
- огурец
- банка кукурузы
- зеленый лучок
- майонез по вкусу
Способ приготовления:
1. Порежьте крабовые палочки и огурцы брусочками.
2. Сыр и яйца натрите, смешайте с майонезом.
3. Соберите салат слоями: крабовые палочки, майонез, огурцы, сыр с яйцами, сверху кукурузу, майонез и лук.
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