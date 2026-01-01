Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Крабовый салат по-новому: простой рецепт блюда за 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
723
Рецепт блюда

Крабовый салат – один из самых простых и вкусных блюд, которое можно готовить для праздничного ужина. Стоит отметить, что для того, чтобы салат был легким, кулинары советуют добавить свежие огурцы, зеленый лук. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого крабового салата с листьями салата.

Ингредиенты:

  • листья салата
  • консервированная кукуруза
  • крабовые палочки
  • яйца
  • огурец

Для заправки:

  • белый йогурт
  • американская горчица
  • соль

Способ приготовления:

1. Порежьте все продукты, листья салата порвите.

2. Смешайте все для заправки и полейте салат, перемешайте.

