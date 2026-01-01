Все рецепты
Крабовый салат по-новому: простой рецепт блюда за 10 минут
Крабовый салат – один из самых простых и вкусных блюд, которое можно готовить для праздничного ужина. Стоит отметить, что для того, чтобы салат был легким, кулинары советуют добавить свежие огурцы, зеленый лук.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого крабового салата с листьями салата.
Ингредиенты:
- листья салата
- консервированная кукуруза
- крабовые палочки
- яйца
- огурец
Для заправки:
- белый йогурт
- американская горчица
- соль
Способ приготовления:
1. Порежьте все продукты, листья салата порвите.
2. Смешайте все для заправки и полейте салат, перемешайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: