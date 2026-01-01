Крабовый салат – один из самых простых и вкусных блюд, которое можно готовить для праздничного ужина. Стоит отметить, что для того, чтобы салат был легким, кулинары советуют добавить свежие огурцы, зеленый лук.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого крабового салата с листьями салата.

Ингредиенты:

листья салата

консервированная кукуруза

крабовые палочки

яйца

огурец

Для заправки:

белый йогурт

американская горчица

соль

Способ приготовления:

1. Порежьте все продукты, листья салата порвите.

2. Смешайте все для заправки и полейте салат, перемешайте.

