Крабовый салат – классика, которую умеют готовить все. Для яркого вкуса добавьте в салат свежие огурцы и лук. А если хотите, чтобы салат был более сытным, можно добавить вареный рис.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата с кукурузой, свежими огурцами и кукурузой.

Ингредиенты:

Крабовые палочки 200 г

Огурцы 2 шт.

Кукуруза

Сухая вермишель 2 шт.

Майонез

Способ приготовления:

1. Порежьте огурцы, крабовые палочки, сухую вермишель просто разомните.

2. Добавьте кукурузу, майонез, перемешайте.

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