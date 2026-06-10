Крабовый салат по-новому: рассказываем, что добавить в блюдо для свежести и яркого вкуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
219
Крабовый салат по-новому: рассказываем, что добавить в блюдо для свежести и яркого вкуса
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Крабовый салат – классика, которую умеют готовить все. Для яркого вкуса добавьте в салат свежие огурцы и лук. А если хотите, чтобы салат был более сытным, можно добавить вареный рис.

Крабовый салат по-новому: рассказываем, что добавить в блюдо для свежести и яркого вкуса

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата с кукурузой, свежими огурцами и кукурузой.

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки 200 г
  • Огурцы 2 шт.
  • Кукуруза
  • Сухая вермишель 2 шт.
  • Майонез

Способ приготовления: 

1. Порежьте огурцы, крабовые палочки, сухую вермишель просто разомните. 

Крабовый салат по-новому: рассказываем, что добавить в блюдо для свежести и яркого вкуса

2. Добавьте кукурузу, майонез, перемешайте.

Крабовый салат по-новому: рассказываем, что добавить в блюдо для свежести и яркого вкуса

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинасалатпродуктырецепт
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты