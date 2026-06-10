Крабовый салат по-новому: рассказываем, что добавить в блюдо для свежести и яркого вкуса
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Крабовый салат – классика, которую умеют готовить все. Для яркого вкуса добавьте в салат свежие огурцы и лук. А если хотите, чтобы салат был более сытным, можно добавить вареный рис.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата с кукурузой, свежими огурцами и кукурузой.
Ингредиенты:
- Крабовые палочки 200 г
- Огурцы 2 шт.
- Кукуруза
- Сухая вермишель 2 шт.
- Майонез
Способ приготовления:
1. Порежьте огурцы, крабовые палочки, сухую вермишель просто разомните.
2. Добавьте кукурузу, майонез, перемешайте.
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