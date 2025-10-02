Крабовый салат – один из самых бюджетных и легких салатов. Для яркого вкуса в блюдо можно добавить свежий огурец, кукурузу, зелень любую.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата с вермишелью быстрого приготовления.

Ингредиенты:

крабовые палочки 200 г

консервированная кукуруза 150 г

огурцы 150 г

вермишель быстрого приготовления 1 пачка

майонез

соль, черный перец

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки и огурец нарезать кубиком. Пересыпьте в тарелку, добавьте кукурузу.

2. Вермишель измельчите и всыпьте в салат. Посолите, поперчите и заправьте майонезом.

3. Поставить в холодильник на 1-2 часа, чтобы вермишель немного стала мягче.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: