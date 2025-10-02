Видео дня
Крабовый салат по-новому: рассказываем, что добавить в блюдо для яркого вкуса
Крабовый салат – один из самых бюджетных и легких салатов. Для яркого вкуса в блюдо можно добавить свежий огурец, кукурузу, зелень любую.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата с вермишелью быстрого приготовления.
Ингредиенты:
- крабовые палочки 200 г
- консервированная кукуруза 150 г
- огурцы 150 г
- вермишель быстрого приготовления 1 пачка
- майонез
- соль, черный перец
Способ приготовления:
1. Крабовые палочки и огурец нарезать кубиком. Пересыпьте в тарелку, добавьте кукурузу.
2. Вермишель измельчите и всыпьте в салат. Посолите, поперчите и заправьте майонезом.
3. Поставить в холодильник на 1-2 часа, чтобы вермишель немного стала мягче.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: