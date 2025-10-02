Крабовый салат по-новому: рассказываем, что добавить в блюдо для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,7 т.
Рецепт блюда

Крабовый салат – один из самых бюджетных и легких салатов. Для яркого вкуса в блюдо можно добавить свежий огурец, кукурузу, зелень любую.

Видео дня
Крабовый салат по-новому: рассказываем, что добавить в блюдо для яркого вкуса

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата с вермишелью быстрого приготовления.

Крабовый салат по-новому: рассказываем, что добавить в блюдо для яркого вкуса

Ингредиенты:

  • крабовые палочки 200 г
  • консервированная кукуруза 150 г
  • огурцы 150 г
  • вермишель быстрого приготовления 1 пачка
  • майонез 
  • соль, черный перец

Способ приготовления: 

1. Крабовые палочки и огурец нарезать кубиком. Пересыпьте в тарелку, добавьте кукурузу.

Крабовый салат по-новому: рассказываем, что добавить в блюдо для яркого вкуса

2. Вермишель измельчите и всыпьте в салат. Посолите, поперчите и заправьте майонезом.

Крабовый салат по-новому: рассказываем, что добавить в блюдо для яркого вкуса

3. Поставить в холодильник на 1-2 часа, чтобы вермишель немного стала мягче.

Крабовый салат по-новому: рассказываем, что добавить в блюдо для яркого вкуса

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинарецептпродуктысалат

Сейчас мы готовим

Все рецепты