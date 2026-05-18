Крабовый салат по-новому: рецепт блюда для праздничного стола и на каждый день

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,2 т.
Крабовый салат по-новому: рецепт блюда для праздничного стола и на каждый день

Крабовые салаты можно готовить с разными ингредиентами, например, морковью по-корейски, а также свежими огурцами, зеленым луком.

Крабовый салат по-новому: рецепт блюда для праздничного стола и на каждый день

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата с морковь по-корейски. 

Ингредиенты: 

  • крабовые палочки 400 г
  • морковь по-корейски 1 уп.
  • отварные яйца 3 шт.
  • плавленый сыр 3 шт.
  • майонез
  • чеснок 2 зуб.
  • специи

Способ приготовления: 

1. Выкладываем на тарелку морковь, нарезанные крабовые палочки, натертый плавленый сыр, яйца отварные и специи и немного чеснока.

Крабовый салат по-новому: рецепт блюда для праздничного стола и на каждый день

2. В конце вливаем майонез и перемешиваем.

Крабовый салат по-новому: рецепт блюда для праздничного стола и на каждый день

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты