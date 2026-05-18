Крабовые салаты можно готовить с разными ингредиентами, например, морковью по-корейски, а также свежими огурцами, зеленым луком.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата с морковь по-корейски.

Ингредиенты:

крабовые палочки 400 г

морковь по-корейски 1 уп.

отварные яйца 3 шт.

плавленый сыр 3 шт.

майонез

чеснок 2 зуб.

специи

Способ приготовления:

1. Выкладываем на тарелку морковь, нарезанные крабовые палочки, натертый плавленый сыр, яйца отварные и специи и немного чеснока.

2. В конце вливаем майонез и перемешиваем.

