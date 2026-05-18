Все рецепты
Крабовый салат по-новому: рецепт блюда для праздничного стола и на каждый день
Крабовые салаты можно готовить с разными ингредиентами, например, морковью по-корейски, а также свежими огурцами, зеленым луком.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата с морковь по-корейски.
Ингредиенты:
- крабовые палочки 400 г
- морковь по-корейски 1 уп.
- отварные яйца 3 шт.
- плавленый сыр 3 шт.
- майонез
- чеснок 2 зуб.
- специи
Способ приготовления:
1. Выкладываем на тарелку морковь, нарезанные крабовые палочки, натертый плавленый сыр, яйца отварные и специи и немного чеснока.
2. В конце вливаем майонез и перемешиваем.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: