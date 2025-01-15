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Крабовый салат по-новому: рецепт блюда для праздничного стола
Крабовый салат – очень простое и вкусное блюдо, которое можно готовить для праздничного стола и на каждый день. Для яркого вкуса добавьте свежий огурец, листья салата.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и очень легкого крабового салата со свежими огурцами и луком.
Ингредиенты:
- крабовые палочки
- огурец
- кукуруза
- яйца
- зеленый лук
- майонез
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Крабовые палочки, огурец и яйца нарезаем кубиками.
2. Добавляем сладкую кукурузу и зеленый лук.
3. Заправляем майонезом, солим и перчим по вкусу.
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