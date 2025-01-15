Крабовый салат по-новому: рецепт блюда для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт салата

Крабовый салат – очень простое и вкусное блюдо, которое можно готовить для праздничного стола и на каждый день. Для яркого вкуса добавьте свежий огурец, листья салата.

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Крабовый салат с луком

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и очень легкого крабового салата со свежими огурцами и луком.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • крабовые палочки
  • огурец
  • кукуруза
  • яйца
  • зеленый лук
  • майонез
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки, огурец и яйца нарезаем кубиками.

Ингредиенты для салата

2. Добавляем сладкую кукурузу и зеленый лук.

Приготовление блюда

3. Заправляем майонезом, солим и перчим по вкусу.

Готовый салат

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