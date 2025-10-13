Крабовый салат "Мистер Крабс": рецепт вкусного и сытного блюда для праздничного стола

Рецепт салата

Крабовые салаты – лучшее блюдо для праздничного стола и просто для ужина. Ко всему крабовые палочки отлично сочетаются со всеми продуктами, особенно – свежими овощами, кукурузой, а заправлять салаты лучше всего домашним майонезом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек и вермишели.

Ингредиенты:

  • крабовые палочки 200 г
  • консервированная кукуруза 150 г
  • огурцы 150 г
  • вермишель быстрого приготовления1 пачка
  • майонез
  • соль, черный перец

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки и огурец нарезать кубиком. Пересыпать в тарелку, добавить кукурузу.

2. Вермишель измельчите и добавьте в салат. Посолите, поперчите и заправьте майонезом.

Поставить в холодильник на 1-2 часа, чтобы вермишель немного стала мягче!

