Крабовый салат по-новому с мидиями: делимся рецептом блюдо для праздничного стола
Крабовые палочки – самый простой продукт, который может быть основой для вкусных салатов и закусок. К тому же, крабовые палочки хорошо сочетаются со овощами, а также морепродуктами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из крабовых палочек.
Ингредиенты:
- микс салата
- помидоры черри
- крабовые палочки
- мидии
- яйца отварные
- фиолетовый лук
Способ приготовления:
1. Заправка: оливковое масло+горчица в зернах+соевый соус.
2. Выкладываем на тарелку сначала листья салата, затем нарезанные помидоры, яйца, фиолетовый лук. Выкладываем крабовые палочки и мидии и поливаем заправкой.
