Крабовые палочки – самый простой продукт, который может быть основой для вкусных салатов и закусок. К тому же, крабовые палочки хорошо сочетаются со овощами, а также морепродуктами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из крабовых палочек.

Ингредиенты:

микс салата

помидоры черри

крабовые палочки

мидии

яйца отварные

фиолетовый лук

Способ приготовления:

1. Заправка: оливковое масло+горчица в зернах+соевый соус.

2. Выкладываем на тарелку сначала листья салата, затем нарезанные помидоры, яйца, фиолетовый лук. Выкладываем крабовые палочки и мидии и поливаем заправкой.

