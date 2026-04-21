Крабовый салат по-новому с мидиями: делимся рецептом блюдо для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
Рецепт блюда

Крабовые палочки – самый простой продукт, который может быть основой для вкусных салатов и закусок. К тому же, крабовые палочки хорошо сочетаются со овощами, а также морепродуктами.

Крабовый салат по-новому с мидиями: делимся рецептом блюдо для праздничного стола

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из крабовых палочек. 

Ингредиенты: 

  • микс салата
  • помидоры черри
  • крабовые палочки 
  • мидии 
  • яйца отварные
  • фиолетовый лук

Способ приготовления: 

1. Заправка: оливковое масло+горчица в зернах+соевый соус.

Крабовый салат по-новому с мидиями: делимся рецептом блюдо для праздничного стола

2. Выкладываем на тарелку сначала листья салата, затем нарезанные помидоры, яйца, фиолетовый лук. Выкладываем крабовые палочки и мидии и поливаем заправкой.

Крабовый салат по-новому с мидиями: делимся рецептом блюдо для праздничного стола

