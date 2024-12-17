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Крабовый салат по-новосу: рецепт блюда для новогоднего стола
Крабовые палочки – лучший продукт для приготовления вкусных и сытных салатов, закусок. Стоит отметить, что при выборе крабовых палочек обязательно обратите внимание на то, чтобы они не были слишком мягкими и не ярко-красного цвета.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек, с огурцами, майонезом, кунжутом.
Ингредиенты:
- Крабовые палочки
- Огурцы
Для заправки:
- Майонез
- Кунжут
- Соль
Способ приготовления:
1. Порежьте крабовые палочки, огурцы брусками.
2. Добавьте майонез, кунжут, соль, перемешайте.
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