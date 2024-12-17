Крабовые палочки – лучший продукт для приготовления вкусных и сытных салатов, закусок. Стоит отметить, что при выборе крабовых палочек обязательно обратите внимание на то, чтобы они не были слишком мягкими и не ярко-красного цвета.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек, с огурцами, майонезом, кунжутом.

Ингредиенты:

Крабовые палочки

Огурцы

Для заправки:

Майонез

Кунжут

Соль

Способ приготовления:

1. Порежьте крабовые палочки, огурцы брусками.

2. Добавьте майонез, кунжут, соль, перемешайте.

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