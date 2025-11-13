Крабовый салат с необычным ингредиентом для новогоднего стола: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
Рецепт салата

Крабовые палочки – лучший продукт для приготовления вкусных салатов, закусок. Еще из них можно делать вкусную намазку. Очень важно при выборе крабовых палочек обращать внимание на их внешний виде, качественный продукт не должен быть слишком яркого цвета.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата с мивиной, который очень быстро готовится. 

Ингредиенты:

  • 2 пачки вермишели быстрого приготовления
  • 1 банка кукурузы
  • 2 средних огурца
  • 200 г крабовых палочек
  • 1-2 ст.л. майонеза
  • зеленый лук
  • соль, черный перец, приправа из вермишели

Способ приготовления: 

1. Порежьте все продукты кубиком. Добавьте мивину, специи и майонез. 

2. Перемешайте и сразу можно есть.

