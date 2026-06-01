Крабовый салат с секретным ингредиентов: делимся легким рецептом вкусного блюда
Крабовый салат – самый простой домашний салат, который в классическом варианте готовится с вареным рисом. Но, для более легкого варианта можно в салат добавить свежие огурцы и маринованный лук.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого и быстрого в приготовлении крабового салата.
Ингредиенты:
- крабовые палочки 200 г
- отварной рис (басмати) 200 г
- яйца 2 шт.
- консервированная кукуруза 70 г
- свежий огурец 1 шт.
- нарезанный лук, замаринованный уксусом – это и есть секретный ингредиент
- майонез 2-3 ст. л.
- соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты нарезаем аккуратными кубиками. Рис отварите.
2. Заправляем майонезом — и салат готов.
Лук замаринуйте и добавьте в салат!
