Крабовый салат – самый простой домашний салат, который в классическом варианте готовится с вареным рисом. Но, для более легкого варианта можно в салат добавить свежие огурцы и маринованный лук.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого и быстрого в приготовлении крабового салата.

Ингредиенты:

крабовые палочки 200 г

отварной рис (басмати) 200 г

яйца 2 шт.

консервированная кукуруза 70 г

свежий огурец 1 шт.

нарезанный лук, замаринованный уксусом – это и есть секретный ингредиент

майонез 2-3 ст. л.

соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты нарезаем аккуратными кубиками. Рис отварите.

2. Заправляем майонезом — и салат готов.

Лук замаринуйте и добавьте в салат!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: