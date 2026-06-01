Крабовый салат с секретным ингредиентов: делимся легким рецептом вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
Крабовый салат – самый простой домашний салат, который в классическом варианте готовится с вареным рисом. Но, для более легкого варианта можно в салат добавить свежие огурцы и маринованный лук.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого и быстрого в приготовлении крабового салата. 

Ингредиенты:

  • крабовые палочки 200 г
  • отварной рис (басмати) 200 г
  • яйца 2 шт.
  • консервированная кукуруза 70 г
  • свежий огурец 1 шт. 
  • нарезанный лук, замаринованный уксусом – это и есть секретный ингредиент 
  • майонез 2-3 ст. л.
  • соль  по вкусу

Способ приготовления: 

1. Все ингредиенты нарезаем аккуратными кубиками. Рис отварите. 

2. Заправляем майонезом — и салат готов. 

Лук замаринуйте и добавьте в салат!

