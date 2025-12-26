Крабовый салат – блюдо, без которого тяжело представить любой праздничный и новогодний стол. В классическом варианте салат готовится с рисом, но, это делает салат тяжелым. Вместо риса можно добавить пекинскую капусту, а также свежие огурцы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата с крабовых палочек, и яичными блинами.

Ингредиенты:

крабовые палочки 200 г

огурец среднего размера

150 г. копченого сыра

2 яйца+2 ст.л. молоко(щепотка соли и перец) 2 блина

майонез

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки мелко нарежьте вместе с огурцами.

2. Сыр натрите.

3. Блины их яиц пожарьте и порежьте.

4. Смешайте все ингредиенты, а сверху украсьте салат порезанными блинами.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: