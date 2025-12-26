Все рецепты
Крабовый салат с яичными блинами для новогоднего стола: вкуснее, чем с рисом и капустой
Крабовый салат – блюдо, без которого тяжело представить любой праздничный и новогодний стол. В классическом варианте салат готовится с рисом, но, это делает салат тяжелым. Вместо риса можно добавить пекинскую капусту, а также свежие огурцы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата с крабовых палочек, и яичными блинами.
Ингредиенты:
- крабовые палочки 200 г
- огурец среднего размера
- 150 г. копченого сыра
- 2 яйца+2 ст.л. молоко(щепотка соли и перец) 2 блина
- майонез
Способ приготовления:
1. Крабовые палочки мелко нарежьте вместе с огурцами.
2. Сыр натрите.
3. Блины их яиц пожарьте и порежьте.
4. Смешайте все ингредиенты, а сверху украсьте салат порезанными блинами.
