Крабовый салат с яичными блинами для новогоднего стола: вкуснее, чем с рисом и капустой

Рецепт салата

Крабовый салат – блюдо, без которого тяжело представить любой праздничный и новогодний стол. В классическом варианте салат готовится с рисом, но, это делает салат тяжелым. Вместо риса можно добавить пекинскую капусту, а также свежие огурцы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата с крабовых палочек, и яичными блинами.

Ингредиенты:

  • крабовые палочки 200 г
  • огурец среднего размера
  • 150 г. копченого сыра
  • 2 яйца+2 ст.л. молоко(щепотка соли и перец) 2 блина
  • майонез

Способ приготовления: 

1. Крабовые палочки мелко нарежьте вместе с огурцами. 

2. Сыр натрите. 

3. Блины их яиц пожарьте и порежьте.

4. Смешайте все ингредиенты, а сверху украсьте салат порезанными блинами.

