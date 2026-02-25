Все рецепты
Крабовый салат "Весенний": делимся рецептом очень вкусного блюда за 10 минут
Крабовые салаты можно готовить с разными продуктами, например, огурец придаст блюду свежести, а лук пикантности. Сыр и яйца сделают салат очень нежным.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата с огурцами и сыром.
Ингредиенты:
- крабовые палочки 300 г.
- огурец 1 шт.
- яйца 4 шт.
- сыр (у меня моцарелла) 150 г.
- кукуруза консервированная 1 б.
- майонез
Способ приготовления:
1. Разберите на волокна крабовые палочки, яйца и сыр натрите, огурцы порежьте.
2. Салат соберите слоями: крабовые палочки, майонез, яйца, майонез, сыр, майонез, огурцы, майонез, сверху присыпьте кукурузой.
