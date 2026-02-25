Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Крабовый салат "Весенний": делимся рецептом очень вкусного блюда за 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,1 т.
Рецепт салата

Крабовые салаты можно готовить с разными продуктами, например, огурец придаст блюду свежести, а лук пикантности. Сыр и яйца сделают салат очень нежным.

Крабовый салат "Весенний": делимся рецептом очень вкусного блюда за 10 минут

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата с огурцами и сыром. 

Ингредиенты:

  • крабовые палочки 300 г.
  • огурец 1 шт.
  • яйца 4 шт.
  • сыр (у меня моцарелла) 150 г.
  • кукуруза консервированная 1 б.
  • майонез

Способ приготовления: 

1. Разберите на волокна крабовые палочки, яйца и сыр натрите, огурцы порежьте.

Крабовый салат "Весенний": делимся рецептом очень вкусного блюда за 10 минут

2. Салат соберите слоями: крабовые палочки, майонез, яйца, майонез, сыр, майонез, огурцы, майонез, сверху присыпьте кукурузой.

Крабовый салат "Весенний": делимся рецептом очень вкусного блюда за 10 минут

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты