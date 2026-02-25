Крабовые салаты можно готовить с разными продуктами, например, огурец придаст блюду свежести, а лук пикантности. Сыр и яйца сделают салат очень нежным.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата с огурцами и сыром.

Ингредиенты:

крабовые палочки 300 г.

огурец 1 шт.

яйца 4 шт.

сыр (у меня моцарелла) 150 г.

кукуруза консервированная 1 б.

майонез

Способ приготовления:

1. Разберите на волокна крабовые палочки, яйца и сыр натрите, огурцы порежьте.

2. Салат соберите слоями: крабовые палочки, майонез, яйца, майонез, сыр, майонез, огурцы, майонез, сверху присыпьте кукурузой.

