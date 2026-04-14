Все рецепты
Крабовый весенний салат: делимся легким рецептом вкусного блюда
Крабовый салат умеет готовить каждая хозяйка. А весной в это блюдо можно добавить для свежести свежие огурцы, зеленый лук.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, а главное – легкого крабового салата, который готовится 10 минут.
Ингредиенты:
- крабовые палочки
- лук зеленый
- свежие огурцы
- кукуруза
- майонез
Способ приготовления:
1. Нарежьте мелко все продукты.
2. Добавьте майонез, кукурузу, перемешайте.
