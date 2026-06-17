Креветки – идеальный источник белка. А приготовить их можно за 10 минут, преимущество продукта еще и в том, что их можно готовить на мангале, в духовке, на сковороде и просто сварить.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и полезных креветок на мангале, со специями и оливковым маслом.

Ингредиенты:

креветки 20 шт.

соль, перец

приправа к рыбе

оливковое масло

чеснок 6-8 зубчиков

петрушка

лимон 1 шт.

Способ приготовления:

1. Креветки почистите, добавьте специи и чеснок с зеленью, полейте маслом, полейте лимонным соком и перемешайте.

2. Готовьте на мангале до готовности – 10 минут.

Подавайте сразу!

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