Креветки на гриле: делимся рецептом вкусного и полезного блюда за 10 минут
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Креветки – идеальный источник белка. А приготовить их можно за 10 минут, преимущество продукта еще и в том, что их можно готовить на мангале, в духовке, на сковороде и просто сварить.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и полезных креветок на мангале, со специями и оливковым маслом.
Ингредиенты:
- креветки 20 шт.
- соль, перец
- приправа к рыбе
- оливковое масло
- чеснок 6-8 зубчиков
- петрушка
- лимон 1 шт.
Способ приготовления:
1. Креветки почистите, добавьте специи и чеснок с зеленью, полейте маслом, полейте лимонным соком и перемешайте.
2. Готовьте на мангале до готовности – 10 минут.
Подавайте сразу!
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