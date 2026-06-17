Креветки на гриле: делимся рецептом вкусного и полезного блюда за 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Рецепт креветок на гриле
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Креветки – идеальный источник белка. А приготовить их можно за 10 минут, преимущество продукта еще и в том, что их можно готовить на мангале, в духовке, на сковороде и просто сварить. 

Креветки на гриле: делимся рецептом вкусного и полезного блюда за 10 минут

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и полезных креветок на мангале, со специями и оливковым маслом. 

Ингредиенты: 

  • креветки 20 шт.
  • соль, перец
  • приправа к рыбе
  • оливковое масло
  • чеснок 6-8 зубчиков
  • петрушка
  • лимон 1 шт.

Способ приготовления: 

1. Креветки почистите, добавьте специи и чеснок с зеленью, полейте маслом, полейте лимонным соком и перемешайте.

Креветки на гриле: делимся рецептом вкусного и полезного блюда за 10 минут

2. Готовьте на мангале до готовности – 10 минут.

Креветки на гриле: делимся рецептом вкусного и полезного блюда за 10 минут

Подавайте сразу!

Креветки на гриле: делимся рецептом вкусного и полезного блюда за 10 минут

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