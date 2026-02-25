Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, салатов и просто рулетов с разными начинками. Еще из лаваша можно делать десерты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из лаваша "Цезарь", которая готовится 10 минут.

Ингредиенты:

4 небольших круглых лаваша

500 г куриного фарша, соль, перец

Соус цезарь:

1 яйцо

120 мл масла

1 ч.л. французской горчицы

зубчик чеснока

1 ч.л. лимонного сока

соль, перец

Начинка цезарь:

4-5 листьев салата айсберга

6-7 коктейльных томатов (или 1-2 средних)

пармезан

Способ приготовления:

1. Фарш смешиваем с солью и перцем, выкладываем на лаваши, и поджариваем их на сковороде до готовности фарша.

2. Для соуса: в глубокой чаше соединяем все ингредиенты, опускаем блендер на дно чаши и начинаем взбивать, соус загустеет у вас на глазах за одну минуту!

3. Соединяем 1/2 соуса с салатом и помидорами, выкладываем внутрь лавашей и посыпаем пармезаном, приятного аппетита!

