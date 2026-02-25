Все рецепты
Лаваш "Цезарь": самый простой рецепт вкусной закуски за 10 минут
Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, салатов и просто рулетов с разными начинками. Еще из лаваша можно делать десерты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из лаваша "Цезарь", которая готовится 10 минут.
Ингредиенты:
- 4 небольших круглых лаваша
- 500 г куриного фарша, соль, перец
Соус цезарь:
- 1 яйцо
- 120 мл масла
- 1 ч.л. французской горчицы
- зубчик чеснока
- 1 ч.л. лимонного сока
- соль, перец
Начинка цезарь:
- 4-5 листьев салата айсберга
- 6-7 коктейльных томатов (или 1-2 средних)
- пармезан
Способ приготовления:
1. Фарш смешиваем с солью и перцем, выкладываем на лаваши, и поджариваем их на сковороде до готовности фарша.
2. Для соуса: в глубокой чаше соединяем все ингредиенты, опускаем блендер на дно чаши и начинаем взбивать, соус загустеет у вас на глазах за одну минуту!
3. Соединяем 1/2 соуса с салатом и помидорами, выкладываем внутрь лавашей и посыпаем пармезаном, приятного аппетита!
