Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Лаваш "Цезарь": самый простой рецепт вкусной закуски за 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
69
Рецепт закуски

Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, салатов и просто рулетов с разными начинками. Еще из лаваша можно делать десерты. 

Лаваш "Цезарь": самый простой рецепт вкусной закуски за 10 минут

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из лаваша "Цезарь", которая готовится 10 минут. 

Лаваш "Цезарь": самый простой рецепт вкусной закуски за 10 минут

Ингредиенты: 

  • 4 небольших круглых лаваша
  • 500 г куриного фарша, соль, перец

Соус цезарь:

  • 1 яйцо
  • 120 мл масла
  • 1 ч.л. французской горчицы
  • зубчик чеснока
  • 1 ч.л. лимонного сока
  • соль, перец

Начинка цезарь:

  • 4-5 листьев салата айсберга
  • 6-7 коктейльных томатов (или 1-2 средних)
  • пармезан

Способ приготовления: 

1. Фарш смешиваем с солью и перцем, выкладываем на лаваши, и поджариваем их на сковороде до готовности фарша.

Лаваш "Цезарь": самый простой рецепт вкусной закуски за 10 минут

2. Для соуса: в глубокой чаше соединяем все ингредиенты, опускаем блендер на дно чаши и начинаем взбивать, соус загустеет у вас на глазах за одну минуту!

Лаваш "Цезарь": самый простой рецепт вкусной закуски за 10 минут

3. Соединяем 1/2 соуса с салатом и помидорами, выкладываем внутрь лавашей и посыпаем пармезаном, приятного аппетита!

Лаваш "Цезарь": самый простой рецепт вкусной закуски за 10 минут

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты