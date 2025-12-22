Свежие огурцы могут быть отличной основой для вкусной и легкой закуски, а также их можно добавлять в зимние салаты для свежести.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из огурцов, с крабовыми палочками и сыром.

Ингредиенты:

рис 100 г

крабовые палочки

крем-сыр 100 г

авокадо 1 шт

огурец 1 шт

красная рыба 100 г

икра для декора

соевый соус 2 ст.л

Способ приготовления:

1. Нарежьте слайсами огурец, смажьте крем-сыром, сверху выложите кусочки авокадо, рыбу, крабовые палочки, сверните в рулет.

2. Порежьте и подавайте.

