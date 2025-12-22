Все рецепты
Легкая новогодняя закуска из огурца, с сыром и красной рыбой: готовится 5 минут
Свежие огурцы могут быть отличной основой для вкусной и легкой закуски, а также их можно добавлять в зимние салаты для свежести.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из огурцов, с крабовыми палочками и сыром.
Ингредиенты:
- рис 100 г
- крабовые палочки
- крем-сыр 100 г
- авокадо 1 шт
- огурец 1 шт
- красная рыба 100 г
- икра для декора
- соевый соус 2 ст.л
Способ приготовления:
1. Нарежьте слайсами огурец, смажьте крем-сыром, сверху выложите кусочки авокадо, рыбу, крабовые палочки, сверните в рулет.
2. Порежьте и подавайте.
Также на OBOZ.UA сообщалось, как приготовить вкусную закуску из хамона для новогоднего стола.