Легкая новогодняя закуска из огурца, с сыром и красной рыбой: готовится 5 минут

Рецепт закуски

Свежие огурцы могут быть отличной основой для вкусной и легкой закуски, а также их можно добавлять в зимние салаты для свежести.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из огурцов, с крабовыми палочками и сыром.

Ингредиенты:

  • рис 100 г
  • крабовые палочки
  • крем-сыр 100 г
  • авокадо 1 шт
  • огурец 1 шт
  • красная рыба 100 г
  • икра для декора
  • соевый соус 2 ст.л

Способ приготовления:

1. Нарежьте слайсами огурец, смажьте крем-сыром, сверху выложите кусочки авокадо, рыбу, крабовые палочки, сверните в рулет.

2. Порежьте и подавайте.

