Закуска из хамона для новогоднего стола: самый простой рецепт
Хамон – идеальная основа для приготовления очень вкусных закусок. Стоит отметить, что он он очень хорошо сочетается с сыром, орехами, а также фруктами, например, грушей.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из хамона, с сыром и орешками.
Ингредиенты:
- хамон
- сыр горгондзола
- груша
- бальзамический соус
- орешки
Способ приготовления:
1. Заверните в хамон сыр и грушу.
2. Полейте соусом и посыпьте орешками.
