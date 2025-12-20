Хамон – идеальная основа для приготовления очень вкусных закусок. Стоит отметить, что он он очень хорошо сочетается с сыром, орехами, а также фруктами, например, грушей.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из хамона, с сыром и орешками.

Ингредиенты:

хамон

сыр горгондзола

груша

бальзамический соус

орешки

Способ приготовления:

1. Заверните в хамон сыр и грушу.

2. Полейте соусом и посыпьте орешками.

