Закуска из хамона для новогоднего стола: самый простой рецепт

Рецепт закуски

Хамон – идеальная основа для приготовления очень вкусных закусок. Стоит отметить, что он он очень хорошо сочетается с сыром, орехами, а также фруктами, например, грушей.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из хамона, с сыром и орешками.

Ингредиенты:

  • хамон
  • сыр горгондзола
  • груша
  • бальзамический соус
  • орешки

Способ приготовления:

1. Заверните в хамон сыр и грушу.

2. Полейте соусом и посыпьте орешками.

