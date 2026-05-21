Легкая пицца из лаваша на сковороде: рецепт сытного блюда для перекуса
Лаваш – идеальная основа для закусок, а также десертов. Еще из него получится очень вкусная и легкая пицца.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, легкой и хрустящей пиццы с начинкой.
Ингредиенты:
- лаваш
- соус любой
- сыр
- кукуруза
- колбаса
Способ приготовления:
1. Лаваш переложите на сковороду, смажьте соусом.
2. Присыпьте сыром, посыпьте кукурузой, добавьте колбасу, присыпьте специями, накройте крышкой.
Подавайте пиццу горячей!
