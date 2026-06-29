Легкая закуска и помидоров и сыра за 2 минуты: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
9
Легкая закуска и помидоров и сыра за 2 минуты: делимся рецептом
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Если вы хотите легкую, вкусную закуску, идеальной основой будут помидоры, которые кстати, идеально сочетаются с сыром, например, моцареллой, страчеттелой.

Легкая закуска и помидоров и сыра за 2 минуты: делимся рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из помидоров, с сыром и прошутто.

Ингредиенты:

  • помидоры
  • сыр (страчателла или моцарелла в рассоле)
  • прошутто
  • базилик

Способ приготовления:

1. Помидоры порежьте слайсами, сверху выложите сыр, прошутто и базилик.

Легкая закуска и помидоров и сыра за 2 минуты: делимся рецептом

Поставьте в холодильник на 15 минут.

Легкая закуска и помидоров и сыра за 2 минуты: делимся рецептом

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