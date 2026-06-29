Если вы хотите легкую, вкусную закуску, идеальной основой будут помидоры, которые кстати, идеально сочетаются с сыром, например, моцареллой, страчеттелой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из помидоров, с сыром и прошутто.

Ингредиенты:

помидоры

сыр (страчателла или моцарелла в рассоле)

прошутто

базилик

Способ приготовления:

1. Помидоры порежьте слайсами, сверху выложите сыр, прошутто и базилик.

Поставьте в холодильник на 15 минут.

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