Легкая закуска и помидоров и сыра за 2 минуты: делимся рецептом
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Если вы хотите легкую, вкусную закуску, идеальной основой будут помидоры, которые кстати, идеально сочетаются с сыром, например, моцареллой, страчеттелой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из помидоров, с сыром и прошутто.
Ингредиенты:
- помидоры
- сыр (страчателла или моцарелла в рассоле)
- прошутто
- базилик
Способ приготовления:
1. Помидоры порежьте слайсами, сверху выложите сыр, прошутто и базилик.
Поставьте в холодильник на 15 минут.
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